Công nghệ Tin tức công nghệ

Điều khiến CEO Nvidia Jensen Huang tiếc nuối

Khương Nha
11/10/2025 15:15 GMT+7

CEO Nvidia Hensen Huang nói điều duy nhất khiến ông hối tiếc là không đầu tư sớm hơn vào OpenAI, khi giá trị công ty liên tục tăng theo cấp số nhân.

Trong buổi phỏng vấn trên chương trình Squawk Box của CNBC, CEO Nvidia Jensen Huang lần đầu chia sẻ về thương vụ 100 tỉ USD kỳ lạ với OpenAI. Theo thỏa thuận, Nvidia sẽ đầu tư 100 tỉ USD cho OpenAI. Startup của Sam Altman sẽ dùng khoản tiền này để mua ngược lại hàng triệu GPU của Nvidia để triển khai ít nhất 10 gigawatt dữ liệu.

Thương vụ này tốn nhiều giấy mực của truyền thông khi Nvidia gần như tự tạo ra khách hàng, bán GPU do công ty sản xuất dưới danh nghĩa đi đầu tư. Chia sẻ về thỏa thuận này, CEO Jensen Huang nói: "Khoản đầu tư này rất khác thỏa thuận của OpenAI với các công ty chip khác. Nó cho phép Nvidia bán GPU cho OpenAI nhưng hiện tại bên mua vẫn chưa có tiền trả".

Tỉ phú Huang cho biết OpenAI sẽ phải kiếm tiền thông qua doanh thu, vốn để mua GPU. "Họ cho chúng tôi cơ hội đầu tư cùng các nhà đầu tư khác khi cơ hội đến. Điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối là đã không đầu tư sớm hơn vào OpenAI", CEO Nvidia nói.

Điều khiến CEO Nvidia Jensen Huang tiếc nuối - Ảnh 1.

Tỉ phú Jensen Huang, CEO Nvidia, chia sẻ trên chương trình Squawk Box của CNBC, ngày 8.10

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trái với thương vụ của Nvidia, đối thủ AMD lại trao cho OpenAI 10% cổ phần công ty nếu startup AI này giữ cam kết mua 6 gigawatt chip trong nhiều năm. Theo thỏa thuận mới được công bố, OpenAI sẽ nhận được tối đa 160 triệu cổ phiếu AMD. Số lượng cổ phiếu được phân bổ thành nhiều đợt dựa theo khối lượng hợp đồng được triển khai và giá thị trường. 

Bình luận về thương vụ này, Jensen Huang nói: "Thật độc đáo và bất ngờ. Tôi ngạc nhiên khi họ cho đi 10% cổ phần công ty. Dù sao tôi cho rằng đó cũng là quyết định thông minh".

Giới phân tích cho rằng thỏa thuận của AMD với OpenAI có thể thách thức sự thống trị của Nvidia trong ngành chip AI.

Trước đó, Nvidia đã đồng ý đầu tư cho OpenAI 100 tỉ USD theo tiến độ. 10 tỉ USD đầu tiên sẽ được chuyển cho công ty mẹ của ChatGPT để triển khai dự án trung tâm dữ liệu đầu tiên. Nguồn tin của CNBC cho biết, phần lớn khoản đầu tư sẽ đổ vào năng lực tính toán. Điều đó đồng nghĩa hầu hết tiền sẽ được trả cho GPU của NVIDIA - chìa khóa để xây dựng và đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn, đáp ứng các tác vụ AI.

Ngoài thương vụ với OpenAI, CEO Jensen Huang cũng tiết lộ khoản đầu tư vào startup xAI của tỉ phú Elon Musk. "Gần như mọi dự án có Elon Musk tham gia, tôi cũng sẽ tham gia", ông Huang nói. Lãnh đạo Nvidia không nói chi tiết về thương vụ với xAI.

Nguồn tin của  Bloomberg cho biết công ty của Musk đang huy động thêm khoảng 20 tỉ USD. Nvidia dự kiến đầu tư khoảng 2 tỉ USD. Huang nói "rất hào hứng" về cơ hội được tài trợ vào xAI và ước "có thể rót cho Musk nhiều tiền hơn".

Không chỉ nổi lên là một trong những nhà sản xuất chip giá trị nhất thế giới, thời gian gần đây Nvidia liên tục có những thương vụ đầu tư gây chấn động. Tháng trước, công ty bất ngờ công bố khoản đầu tư trị giá 5 tỉ USD vào Intel, nắm giữ 4% cổ phần. Theo Nikkei, thương vụ của Nvidia mang đến cho Intel cơ hội mới sau nhiều năm nỗ lực vực dậy không thành. Còn nhà phân tích công nghệ và AI cấp cao tại eMarketer Gadjo Sevilla, cho biết: "Đây là bước ngoặt lớn đối với Intel và thực sự đưa công ty từ vị thế tụt hậu trở thành mắt xích quan trọng trong cơ sở hạ tầng AI tương lai".

Cả Nvidia và Intel không tiết lộ các điều khoản tài chính trong thỏa thuận. Họ cho biết sẽ sản xuất "nhiều thế hệ" chip mới trong tương lai. Thỏa thuận này bổ sung vào nguồn vốn dự trữ ngày càng tăng của Intel, sau khoản đầu tư 2 tỉ USD từ Softbank và 5,7 tỉ USD từ chính phủ Mỹ. 

