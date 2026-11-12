CEO Jensen Huang tiếp tục bị tố ngoại tình với phó chủ tịch Nvidia

Tờ New York Times dẫn lời 5 người từng làm việc tại Nvidia cho biết CEO Jensen Huang đang bị điều tra về hai vụ ngoại tình. Một vụ liên quan đến bà Alice Huang, được tình báo Mỹ xác định là gián điệp Trung Quốc. Người phụ nữ thứ hai là cấp dưới của ông, đã có gia đình - bà Kimberly Powell - Phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia.

Trong bảng nội quy của Nvidia, nhân viên được yêu cầu "tránh những tình huống có thể gây ra xung đột lợi ích", trong đó có cả những "mối quan hệ cá nhân". Công ty sẽ lập tức điều tra khi phát hiện thông tin. Nhiều tập đoàn lớn cũng cấm quản lý có quan hệ tình cảm với cấp dưới.

Tờ New York Times dẫn nguồn tin cho biết, ông Huang, 63 tuổi và bà Powell, 48 tuổi, đã bị quay video thể hiện tình cảm thân mật tại một khách sạn ở San Jose, California (Mỹ), trong một hội nghị của Nvidia hồi tháng 3.2026.

Bà Kimberly Powell (trái) và ông Jensen Huang ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo New York Times, khi được liên lạc qua điện thoại và được hỏi về mối quan hệ với bà Powell, ông Huang trả lời: "Tôi nghĩ anh không nên nói chuyện trực tiếp với tôi". Sau đó, ông cúp máy.

Nvidia không đưa ra bình luận. Bà Powell cũng chưa có thông báo chính thức. Cổ phiếu của công ty giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch hôm qua.

Bà Powell gia nhập Nvidia năm 2008. Theo trang web của công ty, bà phụ trách các chương trình có thể ứng dụng công nghệ chip của Nvidia vào giáo dục đại học và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các thiết bị hình ảnh y tế.

New York Times nói bà Powell đã thăng tiến nhanh chóng tại Nvidia. Theo hồ sơ LinkedIn, bà được thăng chức lên giám đốc cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh trí tuệ nhân tạo vào năm 2016. Đến cuối năm 2017, bà được bổ nhiệm làm phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Bà Powell thường tham dự các hội nghị công nghệ trên toàn thế giới và phát biểu thay mặt công ty.

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Vào tháng 3 qua, bà Powell xuất hiện tại GTC, hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển của Nvidia ở San Jose (Mỹ). Tại sự kiện, bà đã trình bày về việc sử dụng AI để hỗ trợ các đột phá trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sinh học. Bài thuyết trình của bà sử dụng hình ảnh hoạt họa về ông Huang.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các lãnh đạo của Nvidia đã có mặt tại một khách sạn gần đó để họp. Ông Huang và bà Powell được nhìn thấy có những cử chỉ thân mật tại khách sạn. Một người chứng kiến đã quay lại cảnh đó bằng điện thoại, theo New York Times.

Theo nguồn tin, lực lượng an ninh của ông Huang đã nhìn thấy người qua đường dùng điện thoại và đã đưa người đó đi. Họ đề nghị người này ký thỏa thuận bảo mật thông tin.

Ông Huang, đồng sáng lập Nvidia năm 1993 và đã biến công ty này thành nhà cung cấp chip AI lớn nhất thế giới, cuối tuần qua chính thức thừa nhận đã ngoại tình với một nữ CEO gốc Trung Quốc.