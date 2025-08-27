20 giờ tối nay sơ duyệt diễu binh, người dân có thể xem ở đâu?

Buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ cùng ngày tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.

Dự kiến, sẽ có khoảng 40.000 người tham gia, bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Người dân có thể xem sơ duyệt diễu binh dọc các tuyến phố trong lộ trình đoàn sẽ đi qua ẢNH: ĐÌNH HUY

Ngoài ra, buổi sơ duyệt còn có các khối quân đội các nước như Nga, Lào và Campuchia...

Buổi sơ duyệt diễn ra cũng là cơ hội tốt nhất để người dân tiếp tục được xem trước chương trình diễu binh, diễu hành. Người dân có thể đứng xem dọc các tuyến phố trong lộ trình đoàn sẽ đi qua.

Trước khi tham gia theo dõi sự kiện, cần cập nhật thông tin cấm đường và phân luồng giao thông để có kế hoạch di chuyển phù hợp.

Dự kiến, các khối quân đội, công an sẽ tập kết trên các tuyến đường Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, công viên Bách Thảo, Quán Thánh...

Khối khí tài sẽ tập kết tại nút giao đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm...

Sau khi qua lễ đài, các khối diễu binh, diễu hành và dàn khí tài, xe đặc chủng sẽ di chuyển theo nhiều tuyến đường để về các điểm tập kết. Trong đó, một nửa khối đi bộ quân đội, công an sẽ di chuyển theo đường Trần Phú - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao về sân vận động Quần Ngựa.

Khối nghi trượng và một phần khối đi bộ sẽ theo đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Một nửa khối công an sẽ di chuyển theo hướng đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất.

Các khối xe tăng, xe bánh xích sẽ di chuyển qua Trần Phú - Điện Biên Phủ về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng. Các xe khí tài bánh lốp sẽ di chuyển tuyến Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Trước đó, từ 20 - 22 giờ ngày 21 và 24.8, 2 buổi tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình đã diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng chục nghìn người dân trên khắp các tuyến phố mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Phương án cấm đường cho lễ sơ duyệt

Các tuyến đường cấm triệt để tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) gồm:

Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong.

Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, dốc La Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân.

Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền), Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến đường tạm cấm theo loại phương tiện gồm:

Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai 1 (trừ các tuyến cấm triệt để): tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai 1 đến đường Vành đai 2 (trừ các tuyến cấm triệt để): tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Thời gian tổ chức cấm đường bắt đầu từ 12 giờ ngày 27.8 đến 2 giờ ngày 28.8, sớm hơn 5 tiếng so với thông báo trước đó.