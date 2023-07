'20 km địa ngục' khiến Ukraine dè chừng trong phản công

Mục tiêu phản công giành lại lãnh thổ đang diễn ra chậm hơn so với dự tính của Ukraine, bởi các lực lượng nước này đang gặp khó trước hàng loạt lớp phòng thủ tinh vi của Nga.

"20 km địa ngục"

Vài tháng trước, giữa lúc Kyiv nghiên cứu cách phản công, các lực lượng của Moscow đã lập kế hoạch phòng thủ công phu tại các chiến tuyến dài hàng trăm km ở khu vực Donbass phía đông và miền nam Ukraine. Các tuyến phòng ngự bao gồm các hào chống tăng, dây thép gai, hào cứng bằng bê tông, bãi mìn chống tăng với độ sát thương cao, chướng ngại vật hình răng rồng và boongke, theo tờ Business Insider.

Binh sĩ Ukraine lắp đặt lưới kim loại trên một khẩu pháo tự hành 2S1 Gvozdika để bảo vệ nó khỏi các cuộc tấn công của Nga ở tỉnh Donetsk REUTERS

Trong bài phỏng vấn được tờ The Wall Street Journal công bố ngày 10.7, Chuẩn tướng Mỹ đã nghỉ hưu Mark Kimmitt, giải thích cách vận hành các hệ thống phòng thủ kéo dài vài chục km của Nga. Ông cho rằng Nga đã tạo ra tới 8 lớp công sự nguy hiểm mà thiết giáp hạng nặng của Ukraine rất khó xuyên qua, khiến các lực lượng bộ binh của Kyiv phải trả giá đắt cả về nhân lực và trang thiết bị.

Theo phân tích của ông Kimmitt, nếu muốn tiến lên, các phương tiện bọc thép của Ukraine sẽ vướng bẫy chống tăng và hứng hỏa lực lớn từ Nga. Trong khi đó, lính bộ binh vượt qua bẫy xe tăng có thể bị sa lầy trong các ma trận hàng rào thép gai, khiến họ không thể chạy thoát nếu bị tấn công. Và thậm chí, nếu các lực lượng này vượt qua được, thì họ sẽ phải đối mặt với các chiến hào, bãi mìn và răng rồng, và những hàng cọc bê tông, vốn được thiết kế để cản bước các phương tiện.

Và ngay cả sau khi dọn sạch các lớp này, quân Ukraine có thể phải đối mặt với các hàng rào thép gai và chiến hào bổ sung. Trong một cuộc cận chiến, quân đội của Kyiv sẽ là mục tiêu cho pháo binh, máy bay không người lái, không quân, đạn chùm và nhiều vũ khí khác của Nga. "Đây là 20 km địa ngục", ông Kimmitt nói, đề cập các lớp phòng thủ.

Trước đó, vào cuối tháng 6, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói rằng tốc độ chậm chạp của Ukraine có thể là do bản chất chung của xung đột, nhưng ông cảnh báo rằng cuộc phản công sẽ "rất đẫm máu". Theo ông, ngoài nhiệm vụ quét sạch các tuyến phòng thủ phức tạp của Nga, Ukraine còn phải làm việc đó mà không có ưu thế trên không và hỏa lực pháo binh hạn chế.

Chướng ngại tự nhiên

Tờ The New York Times nhận định những cánh đồng bằng phẳng rải rác ở miền nam Ukraine là địa hình tối ưu cho quân đội Nga phòng thủ. Lý do là vì địa hình này hầu như không thể là lá chắn quân đội Ukraine, vốn được yểm trợ bằng khí tài hạng nặng, trước các cuộc tấn công. Theo tờ báo, các phương tiện mà lực lượng của Kyiv đang triển khai có kích thước lớn và việc vận hành rất ồn ào. Tất cả điều này khiến việc đánh bật lực lượng Nga khỏi vị trí cố thủ là điều vô cùng khó khăn.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị khai hỏa một khẩu lựu pháo tự hành 2S22 Bohdana ở tỉnh Donetsk ngày 5.7 REUTERS

Bên cạnh đó, Ukraine nói rằng Nga cũng đã đặt mìn trên khắp các cánh đồng. Phương Tây đã cung cấp thiết bị rà phá bom mìn, bao gồm thuốc nổ có thể dọn sạch một làn đường thông thoáng. Tuy nhiên, ngay cả với thiết bị này, nhiệm vụ vẫn rất khó khăn. Các cảnh quay từ những ngày đầu của cuộc phản công công cho thấy các máy dọn mìn không thể tiến lên, trong khi phương tiện bọc thép của Ukraine bị phá hủy. Các binh sĩ Ukraine đã nói rằng ngay cả khi mìn đã được dọn sạch, người Nga vẫn nhanh chóng đặt các chất nổ khác.

Bên cạnh đó, những hàng cây bao quanh các cánh đồng ở phía nam Ukraine là điểm phòng thủ tự nhiên cho Nga. Vào mùa hè, tán lá phát triển hoàn toàn, là phương tiện ngụy trang cho xe tăng, tổ đội tên lửa chống tăng và các đơn vị bộ binh của Nga khỏi sự quan sát từ trên không. Xa hơn từ tiền tuyến, pháo binh và phòng không cũng có thể được bố trí giữa các cây xanh. Sự kết hợp này đủ để ngăn chặn hoặc trì hoãn bước tiến của Ukraine.

Địa hình thành thị

Xen kẽ giữa các cánh đồng và hàng cây là những ngôi làng và thị trấn nhỏ của Ukraine, một chướng ngại vật nhân tạo khác có thể làm chậm bất kỳ cuộc tấn công nào. Các khu định cư thường được xây dựng dọc theo các địa hình quan trọng, chẳng hạn như sông, rừng hoặc những vùng đất cao ở miền nam Ukraine, theo tờ The New York Times.

Các tòa nhà 2 và 3 tầng cung cấp cho các đơn vị Nga các điểm quan sát quan trọng. Chúng có thể che chắn các phương tiện khỏi hỏa lực pháo binh. Trong các chiến dịch trước đó ở miền đông Ukraine, các ngôi làng nhỏ gần như bị phá hủy hoàn toàn do cả 2 bên đều tìm cách đảm bảo rằng các lực lượng phòng thủ của đối phương chỉ còn lại rất ít sự bảo vệ. Dọn dẹp các ngôi làng sau khi đối thủ rời đi cũng là một nhiệm vụ tốn thời gian và nguy hiểm vì các tòa nhà thường bị cài bom.

Do những khó khăn trên, cho đến nay, những thành tựu mà Ukraine đạt được vẫn còn khiêm tốn, so với mục tiêu quân sự tổng thể mà nước này đặt ra là cắt đứt hành lang trên bộ nối dài từ Nga qua lãnh thổ Ukraine đến bán đảo Crimea.

Mặc dù các nhà phân tích quân sự cảnh báo rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận về tiến độ của cuộc phản công, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tiết lộ rằng Ukraine cũng còn một lực lượng dự trữ đáng kể vẫn chưa được tung ra. Do đó, vẫn cần thêm thời gian để xem Ukraine sẽ sử dụng những lực lượng này như thế nào.