Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

20 năm đồng hành, Chubb Life Việt Nam dành hơn 1,7 tỉ đồng tri ân khách hàng

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
07/10/2025 13:00 GMT+7

Đánh dấu cột mốc 20 năm đồng hành và bảo vệ hàng trăm nghìn gia đình Việt, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) triển khai chương trình tri ân đặc biệt "20 năm trải nghiệm vô lo - Dám sống đời tự do", mang đến tổng giá trị chương trình hơn 1,7 tỉ đồng và nhiều cơ hội nhận thưởng hấp dẫn.

20 năm đồng hành, Chubb Life Việt Nam dành hơn 1,7 tỉ đồng tri ân khách hàng - Ảnh 1.

Chỉ cần tái tục hợp đồng đầy đủ từ 5 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận ngay mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số may mắn. Với mỗi hợp đồng, khách hàng có thể sở hữu 1 mã dự thưởng (từ 5 đến dưới 20 triệu đồng) hoặc 2 mã dự thưởng (từ 20 triệu đồng trở lên). Mỗi mã sẽ được gửi trực tiếp qua email và tự động tham gia vào kỳ quay số tương ứng. Các đợt quay số hấp dẫn sẽ lần lượt diễn ra vào tháng 10, 11, 12.2025 và tháng 1.2026, mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội nhận những giải thưởng giá trị.

Giải thưởng bao gồm:

• 4 giải nhất: Phiếu du lịch Úc 7 ngày 6 đêm, trị giá 60 triệu đồng/giải.

• 32 giải nhì: Điện thoại iPhone 16 Pro 256GB, trị giá 27,1 triệu đồng/giải.

• 200 giải ba: Bộ bàn chải điện và máy tăm nước, trị giá 1,4 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, 2.000 khách hàng đầu tiên có hợp đồng bước sang năm thứ hai với phí tái tục đóng đầy đủ từ 10 triệu đồng trở lên sẽ nhận thêm quà tặng độc quyền gồm bình giữ nhiệt cao cấp và túi canvas.

Khách hàng sở hữu càng nhiều hợp đồng và đóng phí đúng hạn trong nhiều kỳ, sẽ có thêm cơ hội trúng thưởng. Kết quả quay số được công bố hàng tháng trên website, fanpage của Chubb Life Việt Nam, đồng thời thông báo trực tiếp đến khách hàng trúng thưởng.

Khám phá thêm chủ đề

Chubb Life Việt Nam Tri ân khách hàng 20 năm đồng hành Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam Giải thưởng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận