20 ngày nữa, TP.HCM sẽ có 3.000 tủ đổi pin xe điện

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 4, toàn thành phố phải triển khai lắp đặt 60 trạm sạc và 3.000 tủ đổi pin cho xe máy điện. Đến cuối năm nay, con số này dự kiến đạt 100 trạm sạc và 20.000 tủ đổi pin.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện hiện còn chậm so với yêu cầu. Sở Xây dựng đã công bố danh sách 762 vị trí với 2.111 tủ đổi pin; trong đó đã cấp phép sử dụng 300 vị trí, tương ứng 850 tủ. Dù vậy, các doanh nghiệp mới lắp đặt thực tế tại 173 vị trí với 411 tủ, chưa đảm bảo khối lượng theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Đầy pin trong '1 nốt nhạc' là tiện ích vượt trội của dịch vụ đổi pin xe điện ẢNH: T.M

Để tháo gỡ vướng mắc và tăng tốc triển khai, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM cùng Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng được giao quản lý như trạm dừng xe buýt, vỉa hè, khu đất trống, dải đất dọc kênh rạch…

Qua đó, lập danh sách các vị trí đủ điều kiện lắp đặt trạm sạc và tủ đổi pin, gửi về Sở trước ngày 10.4.

Đồng thời, các đơn vị phải chịu trách nhiệm đề xuất vị trí lắp đặt trên vỉa hè đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và tuân thủ quy định hiện hành; kịp thời hướng dẫn, xử lý các kiến nghị, vướng mắc phát sinh.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình lắp đặt và vận hành. Trường hợp thi công không đúng nội dung giấy phép, quá thời gian sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè hoặc gây mất vệ sinh, trật tự an toàn giao thông, các đơn vị phải phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp triển khai, cần khẩn trương rà soát danh sách vị trí đã được công bố, đẩy nhanh thủ tục cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố và thi công lắp đặt ngoài thực địa.

Mục tiêu đặt ra là trước ngày 20.4, các đơn vị phải lắp đặt và đưa vào vận hành trên 3.000 tủ đổi pin trên toàn địa bàn TP.HCM.

Trong công cuộc chuyển đổi giao thông xanh hiện nay, tủ đổi pin xe điện được đánh giá là "đũa thần" xóa tan mọi nỗi lo về sạc của người dùng xe điện. Thay vì phải kết nối dây sạc rườm rà và chờ đợi 4 - 6 tiếng tại nhà - vốn tiềm ẩn rủi ro quá tải cho mạng lưới điện sinh hoạt tại các khu dân cư cũ hoặc chung cư cao tầng - người dùng chỉ mất khoảng 2 phút tại trạm để sở hữu một viên pin đầy.

Chưa kể, việc sạc tập trung tại trạm còn giúp điều tiết dòng điện thông minh, tránh được tình trạng hàng ngàn xe cùng sạc vào giờ cao điểm gây sụt áp hoặc cháy nổ tại các hộ gia đình. Điều này biến đổi pin trở thành "lá chắn" bảo vệ hạ tầng điện lưới dân dụng đang khá áp lực tại các thành phố lớn.

Theo các chuyên gia, cuộc khủng hoảng nhiên liệu do chiến sự Trung Đông tuy kéo theo nhiều thách thức, song lại vô tình mở ra cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá trong công cuộc chuyển đổi giao thông xanh. Với sự hoàn thiện của các dòng xe máy điện hiện đại và mạng lưới trạm đổi pin dày đặc, Việt Nam đang sở hữu một giải pháp thay thế hoàn hảo, không chỉ giúp mỗi người dân tiết kiệm chi phí mà còn góp phần xây dựng một nền kinh tế xanh, bền vững và hiện đại.