TP.HCM yêu cầu tủ đổi pin xe điện phải dùng chung nhiều loại xe

Mô hình trạm đổi pin được xem là giải pháp đệm mang đến nhiều hứa hẹn cho hành trình chuyển đổi giao thông xanh của Việt Nam

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp đăng ký tự chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí đầu tư, lắp đặt, kết nối điện và vận hành kinh doanh hệ thống tủ đổi pin cho xe điện và phải đảm bảo nguồn lực tài chính để triển khai lắp đặt ngay số lượng tủ đổi pin sau khi được chấp thuận.

Doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh và có kinh nghiệm cung cấp, lắp đặt, vận hành hạ tầng đổi pin; có trách nhiệm thực hiện bảo hiểm trách nhiệm công cộng đối với bên thứ ba trong trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản xung quanh.

Thiết bị phải đạt chứng nhận về chất lượng, an toàn cháy nổ, có hệ thống tự ngắt và cảnh báo nhiệt độ theo đúng quy định hiện hành. Tủ đổi pin phải được đơn vị có chức năng thiết kế, thẩm tra thiết đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác và phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm định và dán tem an toàn điện định kỳ.

Tủ cần đạt chỉ số bảo vệ (IP) tối thiểu (ví dụ: IP65 hoặc IP67) để đảm bảo an toàn điện tuyệt đối, tránh rò rỉ điện khi mưa lớn/ngập nước.

Đặc biệt, TP.HCM yêu cầu thiết kế hộc sạc có kích thước, không gian linh hoạt, hỗ trợ các loại pin dùng chung cho nhiều dòng xe của các đơn vị cung cấp khác nhau hoặc có cam kết về giao thức kết nối mở.

Hệ thống phải được kết nối cung cấp trên trang thông tin giao thông của thành phố về vị trí trạm sạc và cam kết xử lý sự cố kỹ thuật tủ đổi pin trong vòng 2 giờ đến 4 giờ kể từ khi xảy ra sự cố.

Phía doanh nghiệp cũng phải đảm bảo khu vực xung quanh tủ (bán kính 2m) luôn sạch sẽ, không để rác thải tồn đọng; Không thực hiện các hình thức quảng cáo thương mại, dán pano, áp phích trên thân tủ (ngoại trừ logo nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp và hướng dẫn sử dụng).

Đồng thời, xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông trong việc dừng, đỗ xe; các hướng tiếp cận ra, vào điểm đỗ xe để sạc; biển báo hiệu, phương án giám sát tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh, vệ sinh môi trường; Phải có hệ thống camera giám sát và kết nối dữ liệu từ xa để theo dõi tình trạng pin và phát hiện sự cố kịp thời.

Doanh nghiệp có trách nhiệm dừng hoạt động tủ đổi pin xe máy điện đúng thời gian và không yêu cầu bồi thường, không khiếu nại khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Sau khi tháo dỡ, di dời phải sửa chữa nguyên trạng vỉa hè như trước khi lắp đặt.

Các tủ đổi pin sẽ được lắp đặt trên vỉa hè, dải cây xanh, trụ điện, trụ chiếu sáng, mảng xanh các tuyến đường (dọc bờ tường các doanh nghiệp, cơ quan, trường học cấp 3, trường đại học, trung tâm tâm siêu thị, khu chế xuất, khu công nghiệp,…).

Các vị trí lắp đặt tủ đổi pin cách nhau với khoảng cách tối thiểu hơn 500 m nhằm đảm bảo mỹ quan và không gian đô thị. Một số trường hợp cụ thể, khoảng cách tối thiểu nhỏ hơn 500 m sẽ được xem xét giải quyết dựa trên nhu cầu thực tế tại từng khu vực.

Dự kiến trong tháng 1, Sở Xây dựng công bố các tuyến đường, vị trí đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin trên vỉa hè (Đợt 1) trên trang Website của Sở.

Trước đó, UBND TP.HCM đã thống nhất chủ trương xã hội hóa lắp đặt các tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè. Hiện tại, về phía doanh nghiệp có Công ty Great Wealth cam kết triển khai 10.000 tủ đổi pin đặt cạnh cột đèn chiếu sáng tại các tuyến đường có vỉa hè phù hợp, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2026, tạo điều kiện chuyển đổi xanh cho xe máy điện của các nhà sản xuất như Honda, Yadea, Yamaha, VinFast… tại TP.HCM.

Công ty V-Green cũng cam kết triển khai 10.000 tủ đổi pin trên các tuyến đường có vỉa hè phù hợp, dự kiến hoàn thành trong quý đầu tiên của năm tới, tạo điều kiện chuyển đổi xanh cho hơn 400.000 tài xế công nghệ và giao hàng.



