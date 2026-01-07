TP.HCM sắp có 20.000 tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thống nhất chủ trương lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè và tại các khu vực công cộng. Việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để lắp đặt tủ đổi pin sẽ được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

Mô hình tủ đổi pin dành cho xe máy điện của VinFast ẢNH: T.N

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ công bố rộng rãi các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia đầu tư, lắp đặt, quản lý và vận hành tủ đổi pin, cùng danh sách các tuyến đường có vỉa hè đủ điều kiện triển khai. Quá trình này phải bảo đảm công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử, không hình thành độc quyền, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm làm rõ cơ chế quản lý, vận hành sau đầu tư; xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đầu tư, quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng tủ đổi pin; bảo đảm an toàn điện, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm xử lý kịp thời các sự cố phát sinh và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Cơ quan chức năng sẽ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc lắp đặt và vận hành tại từng vị trí cụ thể; kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm, yêu cầu tạm ngừng hoạt động hoặc tháo dỡ khi không bảo đảm các điều kiện về an toàn giao thông, an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Các đơn vị tham gia lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện có trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông, an toàn điện, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự trong suốt quá trình thi công và khai thác. Đồng thời, cam kết không thực hiện quảng cáo trên tủ đổi pin; tự di dời, tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng và dừng hoạt động đúng thời hạn khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, không khiếu nại, không yêu cầu bồi thường.

Trước đó, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND TP.HCM phương án xã hội hóa lắp đặt các tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè. Cụ thể, Công ty Great Wealth cam kết triển khai 10.000 tủ đổi pin đặt cạnh cột đèn chiếu sáng tại các tuyến đường có vỉa hè phù hợp, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2026, tạo điều kiện chuyển đổi xanh cho xe máy điện của các nhà sản xuất như Honda, Yadea, Yamaha, VinFast… tại TP.HCM.

Công ty V-Green cũng cam kết triển khai 10.000 tủ đổi pin trên các tuyến đường có vỉa hè phù hợp, dự kiến hoàn thành trong quý đầu tiên của năm tới, tạo điều kiện chuyển đổi xanh cho hơn 400.000 tài xế công nghệ và giao hàng.

Theo phương án đề xuất, các tủ đổi pin có loại 6 - 12 khay, công suất từ 6 kW - 12 kW. Cả hai doanh nghiệp đều cam kết tự đầu tư, vận hành và bảo trì bằng nguồn vốn của mình; đồng thời chấp nhận tự di dời, tháo dỡ và không yêu cầu bồi thường hay khiếu nại khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu dừng hoạt động.