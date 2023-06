200 cầu thủ nhí tranh tài ở cuộc tuyển chọn các đội tuyển trẻ Hà Nội

Sáng nay (10.6), buổi chung khảo tuyển chọn các đội tuyển bóng đá trẻ Hà Nội đã diễn ra ở Trung tâm văn hóa thể thao quận Hoàng Mai (Hà Nội). Đây là sự kiện được chuẩn bị từ đầu năm 2023 bằng việc VietGoal tổ chức giải vô địch bóng đá trẻ Hà Nội năm 2023 - cúp VietGoal.

Giải đấu có gần 10.000 cầu thủ nhí đang tập luyện tại VietGoal tham gia tranh tài trong 18 bảng đấu kéo dài 2 tháng. Tại mỗi buổi thi đấu, CLB cử các HLV của các đội tuyển trẻ theo dõi các cầu thủ tiềm năng nhất, từ đó trao đổi với cách HLV trực tiếp dạy các con để chọn lấy mỗi lứa tuổi từ 60-70 bạn nhỏ.

Hơn 200 gương mặt xuất sắc được tuyển chọn từ 10.000 cầu thủ nhí nói trên đã tham gia buổi chung khảo tuyển chọn vào sáng nay, để chốt danh sách những cầu thủ tiềm năng nhất phục vụ con đường đào tạo trẻ chuyên sâu.

Các cầu thủ nhí háo hức tham gia buổi chung khảo

Các em được phổ biến kỹ lưỡng về nội dung các bài thi

Ông Nguyễn Hoài Nam, người sáng lập VietGoal

Đại diện lãnh đạo CLB Công an Hà Nội.

Có 4 lứa đội tuyển bao gồm U.9, U.10, U.11 và U.12, mỗi đội tuyển chọn cầu thủ đúng độ tuổi. Các cầu thủ sẽ chia thành các cặp đấu được sắp xếp phù hợp với vị trí thi đấu sở trường của mình thi đấu với nhau trong 20 phút một trận đấu. Ở 5 phút cuối mỗi trận đấu, trọng tài sẽ điều hành trận đấu liên tục, không thực hiện các tình huống đá/ném phạt khi bóng ra hết đường biên.

Căn cứ từ việc thi đấu và các thông số trước đó, các HLV trưởng của các lứa tuổi sẽ chọn ra 16 bạn phù hợp nhất để thành lập đội tuyển của lứa tuổi đó, tập luyện cùng 3 HLV trong đó có 1 HLV thủ môn. Các tiêu chí tuyển chọn theo thứ tự ưu tiên tư duy chơi bóng, thể hình, kỹ thuật cơ bản…

Các cầu thủ vì đang còn học văn hóa nên thời gian tập luyện là 2 buổi mỗi tuần cùng với 3 buổi tự tập theo giáo án của HLV. Trước các giải đấu lớn, CLB sẽ tập tăng cường từ 3-5 buổi mỗi tuần và cuối cùng là ăn ở tập trung để thi đấu giải.

Cũng trong buổi này, đội U.11 Công an Hà Nội là các cầu thủ nhí VietGoal cũng đến dự để truyền cảm hứng cho các bạn, các em nhỏ hơn mình cố gắng tập luyện để những năm tiếp theo được thi đấu ở các giải đấu quốc gia và cao hơn.

Buổi chung khảo thành công tốt đẹp, các HLV đã có gần đủ trong tay danh sách cầu thủ ưng ý theo các tiêu chí ưu tiên là tư duy chơi bóng, thể hình, kỹ thuật cơ bản... Kết quả sẽ được công bố trong 1 tuần tới và các bạn nhỏ sẽ ngay lập tức bắt đầu con đường thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ngay trong mùa hè này.

VietGoal là trung tâm bóng đá trẻ em được thành lập năm 2012 tại Hà Nội. Sau hơn 10 năm hoạt động, hiện tại VietGoal đã có 144 điểm huấn luyện khắp cả nước, từ Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương đến Hưng Yên, Đà Nẵng. Số lượng cầu thủ nhí đang tập luyện thường xuyên tại VietGoal là gần 15.000 em, tập cùng hơn 500 HLV, trong đó có rất nhiều cựu HLV, cầu thủ chuyên nghiệp từng thi đấu có thành tính cao ở các giải đấu trong khuôn khổ quốc tế và quốc gia.

Sau 10 năm làm bóng đá cộng đồng, VietGoal đang từng bước xây dựng để tiến lên mô hình bóng đá chuyên nghiệp bằng hình thức xã hội hóa, phối kết hợp với các đơn vị đối tác chiến lược và nhà tài trợ để thực hiện điều này. Tại mỗi tỉnh thành phố, VietGoal mong muốn phát triển rộng sân chơi bóng đá cho trẻ em, từ đó tuyển chọn những cầu thủ tốt nhất giới thiệu cho CLB bóng đá chuyên nghiệp tại địa phương, giúp các cầu thủ phát triển.

Buổi tuyển chọn còn có sự hiện diện của lãnh đạo cùng một số cầu thủ đội Công an Hà Nội. Ngay khi trở lại năm 2022, CLB Công an Hà Nội đã hợp tác với VietGoal, vì rất nhiều thành viên ở đây từng tham gia ở nhiều vai trò của đội bóng Công an Hà Nội năm xưa và hậu duệ của đội là Hà Nội ACB. CLB Công an Hà Nội cũng giúp cho các phụ huynh và học viên VietGoal được trải nghiệm không khí bóng đá rất sôi động trên khán đài sân Hàng Đẫy và các trận đấu trên sân khách.

Việc thành lập các đội tuyển trẻ bóng đá Hà Nội cũng không nằm ngoài mục tiêu đào tạo các cầu thủ tốt nhất sẵn sàng cung cấp cho các tuyến đào tạo trẻ của CLB Công an Hà Nội, nên được hai bên rất quan tâm, triển khai nghiêm túc mục tiêu này.