Lần đầu tiên eSport góp mặt tại sân chơi thể thao sinh viên

Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) từ lâu đã là sân chơi quen thuộc của các bạn học sinh, sinh viên yêu thích thể thao trên cả nước.

Bên cạnh những bộ môn được tổ chức thường niên như: bóng đá, bóng rổ 3x3, bóng đá trong nhà (futsal) và nhảy đối kháng (dance battle), mùa giải năm nay của VUG còn thêm bộ môn eSport (thể thao điện tử). Đây là lần đầu tiên thể thao điện tử góp mặt tại đại hội thể thao sinh viên.

ESport xuất hiện ở sân chơi thể thao sinh viên BTC

Diễn ra vào các ngày 26 và 27.5, 3 nội dung thi đấu được ban tổ chức lựa chọn để tranh tài tại bộ môn thể thao điện tử tại kỳ VUG năm nay bao gồm: PUBG Mobile, Valorant và Teamfight Tactics (Đấu trường chân lý).

Hiện tại, bộ môn này đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của 15 trường ĐH trên toàn quốc tham gia, như: ĐH Văn Lang, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Ngoại thương…

Dưới sự phối hợp tổ chức của VTVcab và VNG, bộ môn thể thao điện tử - eSport tại VUG 2023 sẽ được tổ chức và thi đấu tại Ký túc xá A - Trường ĐH Quốc gia TP.HCM.

Mọi diễn biến của giải đấu được tường thuật trực tiếp trên ứng dụng ON Plus và ứng dụng VTVcab On của VTVcab.