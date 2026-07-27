200 người trẻ hát cải lương gây xúc động

Khoảnh khắc hàng trăm người trẻ cùng hát cải lương là điểm nhấn của chương trình, đồng thời khép lại hành trình kéo dài hơn một tháng của chiến dịch truyền thông cùng tên do nhóm sinh viên ngành truyền thông Trường đại học FPT TP.HCM thực hiện.

Trước đó, ban tổ chức phát động thử thách "Hát hò", khuyến khích người trẻ thể hiện bài Vọng Kim Lang trên nền nhạc được phối khí bằng các nhạc cụ truyền thống do chính sinh viên thực hiện. Không chỉ lan tỏa trên mạng xã hội, thử thách còn được mang đến nhiều trường đại học và địa điểm công cộng, nơi ban tổ chức trực tiếp hướng dẫn, ghi hình và thu âm những người tham gia.

Vở diễn tái hiện hình tượng Hai Bà Trưng trên sân khấu cải lương, góp phần khắc họa những trang sử hào hùng của dân tộc Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, Vọng Kim Lang được lựa chọn sau quá trình tham khảo ý kiến của thạc sĩ - soạn giả - tác giả của vở diễn Phạm Văn Đằng - phòng Nghệ thuật Nhà hát cải Lương Trần Hữu Trang và thạc sĩ - nghệ sĩ đàn Tranh cô Vũ Thị Kim Yến - Chủ nhiệm bộ môn Âm nhạc truyền thống tại Trường đại học FPT TP.HCM, bởi giai điệu gần gũi, dễ hát và phù hợp với những người lần đầu tiếp cận cải lương. Từ những video thu được, nhóm đã thực hiện một MV cộng đồng với sự góp mặt của hơn 50 người tham gia thử thách.

Khi người trẻ không chỉ đến xem cải lương

Đồng hội đồng hò là sự kiện khép lại chiến dịch truyền thông với thông điệp "Kết vai nhập hội - Nhịp hò mở lối", hướng đến mục tiêu đưa nghệ thuật sân khấu cải lương đến gần hơn với công chúng từ 18 - 24 tuổi thông qua các hình thức tương tác hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên giá trị truyền thống.

Không chỉ thưởng thức các tiết mục biểu diễn, khán giả còn được tham gia các trạm trải nghiệm, trò chơi tương tác và hòa mình vào không gian sân khấu. Xuyên suốt chương trình, vở diễn tái hiện những dấu mốc lịch sử gắn với các nhân vật như Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt... giúp người xem tiếp cận lịch sử và nghệ thuật cải lương bằng hình thức trực quan, gần gũi.

Lần đầu xem một vở cải lương trọn vẹn, bạn Minh Tuấn, sinh viên, cho biết chương trình đã thay đổi suy nghĩ của mình về loại hình nghệ thuật truyền thống. "Đây là lần đầu tiên em xem cải lương. Điều em bất ngờ nhất là câu chuyện trong vở diễn rất gần gũi với sinh viên. Nhóm em đến đây để tìm hiểu về cải lương phục vụ đồ án và buổi diễn đã mang lại rất nhiều thông tin hữu ích. Em chắc chắn sẽ tiếp tục tham dự nếu chương trình có mùa tiếp theo", Minh Tuấn nói.

Trong khi đó, bạn Hoàng Quốc cho rằng chương trình đã tạo thêm một cách tiếp cận mới với nghệ thuật truyền thống. "Theo em, Đồng hội đồng hò là cầu nối giữa nghệ thuật cải lương truyền thống với người trẻ ngày nay. Em rất vui khi, với tư cách là một người trẻ, được ngồi ở đây để tìm hiểu và thưởng thức những trích đoạn cải lương kinh điển. Em cũng mong chương trình sẽ có mùa tiếp theo với nhiều vở diễn hay hơn nữa", Hoàng Quốc chia sẻ.

Ban tổ chức, nghệ sĩ, diễn viên và các tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm sau khi khép lại chương trình Đồng hội đồng hò Ảnh: BTC

Một phụ huynh đưa con đến xem cũng bày tỏ sự bất ngờ trước sức hút của chương trình: "Trước đây nhiều người cho rằng cải lương chỉ dành cho người lớn tuổi. Nhưng hôm nay tôi thấy các bạn trẻ đang góp phần khơi dậy và gìn giữ nét đẹp văn hóa này. Con tôi cũng chủ động muốn đến xem chương trình, điều đó khiến tôi tin rằng cải lương vẫn còn nhiều cơ hội phát triển trong tương lai".

Theo ban tổ chức, màn đồng ca Vọng Kim Lang không nhằm làm mới hay thay đổi nội dung nghệ thuật cải lương, mà mong muốn tạo cơ hội để người trẻ chủ động trải nghiệm, từ đó nhận ra cải lương không quá xa vời như nhiều người vẫn nghĩ.

Khoảnh khắc khoảng 200 người cùng cất tiếng hát ở phần kết chương trình cũng chính là hình ảnh thể hiện rõ nhất thông điệp của dự án: khi được trao cơ hội để tương tác và trải nghiệm, người trẻ hoàn toàn có thể chủ động đón nhận, gìn giữ và lan tỏa nghệ thuật sân khấu cải lương theo cách của thế hệ mình.