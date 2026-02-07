2.000 tàu cá Trung Quốc lập bức tường nổi ở biển Hoa Đông?

Kyodo News ngày 7.2 dẫn dữ liệu từ công ty phân tích dữ liệu không gian địa lý ingeniSPACE cho hay khoảng 2.000 tàu cá Trung Quốc đã tạo thành hình chữ U dài khoảng 470 km và rộng 80 km từ ngày 24-26.12.2025 trên vùng biển Trung Quốc gần giới tuyến giữa hai nước.

Hình ảnh cho thấy các tàu cá Trung Quốc rời cảng ở huyện Thạch Sư thuộc tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) vào ngày 16.8.2024 Ảnh: Chụp màn hình Kyodo News

Trước đó, vào ngày 11.1.2025, khoảng 1.500 tàu cá Trung Quốc đã xếp hàng dài hơn 400 km ở vùng biển nói trên.

Giới chuyên gia tin rằng ngư dân bình thường đã được huy động làm dân quân biển để tạo thành một rào cản ngăn chặn sự tiếp cận của các tàu khác trong khu vực, và các hoạt động tương tự có khả năng sẽ tiếp tục, trở thành một điều bình thường mới, theo Kyodo News.

Giáo sư Masuo Chisako tại Đại học Kyushu (Nhật Bản), người đang thực hiện nghiên cứu chung với ingeniSPACE, nhận định những tàu cá Trung Quốc nói trên được cho là đã tham gia các cuộc tập trận của Trung Quốc, có thể do các cựu chiến binh chỉ huy. Hoạt động của họ đã được theo dõi trước khi lực lượng Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn xung quanh Đài Loan vào cuối năm ngoái.

Vào tháng 8.2016, có tới 300 tàu cá Trung Quốc đã tiếp cận Senkaku/Điếu Ngư, quần đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở biển Hoa Đông, theo Kyodo News.

Bà Masuo cho rằng kể từ năm 2013, Trung Quốc đã phát triển công nghệ liên lạc với các tàu cá rải rác trên các vùng biển rộng lớn và huy động các tàu thuyền này cho các nhiệm vụ quốc phòng.

Dù tàu cá không bắt buộc phải trang bị hệ thống nhận dạng tự động, nhưng những tàu được huy động gần đây ở biển Hoa Đông đã gửi tín hiệu, dường như là để thể hiện hoạt động của những tàu đó, theo bà Masuo.

"Trong bối cảnh căng thẳng Trung - Nhật leo thang kể từ tháng 11, các tàu này nhằm đưa ra lời cảnh báo đối với Nhật Bản và Đài Loan", bà Masuo bình luận, đề cập tranh chấp ngoại giao liên quan đến phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại quốc hội vào tháng 11.2025, trong đó, bà phát tín hiệu rằng Tokyo có thể hành động nếu xảy ra một cuộc tấn công vào Đài Loan.

Giáo sư Masuo kêu gọi chính phủ Nhật Bản tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân để giám sát tốt hơn các hoạt động hàng hải của Trung Quốc thông qua phân tích dữ liệu tình báo, theo Kyodo News.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc liên quan thông tin 2.000 tàu cá tập trung ở biển Hoa Đông cũng như bình luận của giáo sư Masuo.