Thời sự

20.000 cây phủ xanh đất trống, đồi trọc Bản Liền

Phan Hậu
Phan Hậu
08/08/2025 17:58 GMT+7

Lễ ra quân chương trình trồng cây Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc, tại xã Bản Liền (Lào Cai) là hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 8.8, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với UBND xã Bản Liền (Lào Cai) tổ chức lễ ra quân chương trình trồng cây: Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc, trên địa bàn xã Bản Liền.

Khởi động chuỗi chương trình trồng cây Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc - Ảnh 1.

Chương trình trồng cây Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc tặng 20.000 cây măng lục trúc cho người dân xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai

ẢNH: CTV

Ông Vũ Minh Lý, Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường cho biết, chương trình là sáng kiến thiện nguyện xã hội được triển khai thông qua sự hợp tác giữa Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường và Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 - nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế Gia đình Haha, cùng các đối tác, doanh nghiệp, cộng đồng.

Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho người dân các địa phương, thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi cảnh quan và hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Khởi động chuỗi chương trình trồng cây Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc - Ảnh 2.

Ca sĩ Jun Phạm cùng các em nhỏ tham gia trồng cây tại xã Bản Liền

ẢNH: CTV

Tại xã Bản Liền, ban tổ chức đã trao cho người dân địa phương 20.000 cây xanh để trồng phủ xanh các diện tích đất trống, đồi trọc, góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng, tạo nền tảng vững chắc để phát triển du lịch.

Dịp này, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bản Liền và Công ty Kiến trúc và Chuyển giao công nghệ Hà Nội đã ký cam kết hỗ trợ lâu dài cho địa phương trong phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa. Công ty Kiến trúc và Chuyển giao Công nghệ Hà Nội tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức chương trình trồng cây Gia đình Haha - Vì một Việt Nam hạnh phúc cũng tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc và 1.000 ảnh Bác Hồ cho đại diện 11 thôn của xã Bản Liền, hưởng ứng chiến dịch "Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Việt Nam", với mong muốn lan tỏa tình yêu Tổ quốc đến mọi miền do Trung tâm Tình nguyện quốc gia (T.Ư Đoàn) phát động.


