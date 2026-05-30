'Đại tiệc' mùa Phật đản 2026

20.000 chiếc bánh xèo chay miễn phí 'ra lò' mỗi ngày tại chùa Hoằng Pháp

Phạm Hữu - Thái Hòa
30/05/2026 19:00 GMT+7

Mùa Phật đản 2026, khu bếp ở chùa Hoằng Pháp (TP.HCM) với 300 chảo đỏ lửa liên tục, cho ra lò khoảng 20.000 chiếc bánh xèo chay miễn phí phục vụ phật tử và người dân mỗi ngày.

Từ sáng sớm, khu bếp tại chùa Hoằng Pháp (xã Hóc Môn, TP.HCM) đỏ lửa và nhộn nhịp bởi hàng trăm tình nguyện viên phục vụ mùa Phật đản 2026. Trong gian bếp rộng lớn, hàng trăm chiếc bếp gas được bố trí thành từng vòng tròn, liên tục đỏ lửa để đổ bánh xèo chay miễn phí phục vụ khách thập phương.

Những chiếc chảo nóng nghi ngút khói liên tục được các đầu bếp tráng bột, cho nhân và trở bánh. Phía bên ngoài, các tình nguyện viên tất bật chuẩn bị nguyên liệu, mang bánh ra khu vực phục vụ. Ở khu vực nhà ăn, dòng người nối nhau tìm chỗ ngồi, các dãy bàn nhanh chóng kín chỗ.

Trong dịp đại lễ Phật đản 2026, chùa Hoằng Pháp cho ra lò hàng chục ngàn chiếc bánh xèo chay mỗi ngày để phục vụ phật tử và người dân đến viếng chùa

Có đến 300 bếp gas đỏ lửa liên tục. Mỗi ô bếp gồm 10 bếp gas do 2 - 3 người đảm trách

Khu vực bếp của chùa có đến 30 ô bếp

Là tình nguyện viên tại chùa mùa Phật đản năm nay, anh Tấn Đủ (40 tuổi, sống ở Tây Ninh) cho biết mỗi sáng anh có mặt từ 7 giờ và phụ việc đến tối. Công việc dù nhiều nhưng với anh đây là thời điểm để góp sức cho chùa trong mùa Phật đản.

Anh Đủ cũng cho biết, mỗi tình nguyện viên ở đây thay phiên nhau làm các công đoạn khác nhau. Còn anh phụ trách công đoạn bỏ nhân vào bánh.

Đại đức Thích Tâm Trường, trụ trì chùa Hoằng Pháp cho biết mùa Phật đản năm nay chùa tổ chức phục vụ bánh xèo quy mô lớn dành cho phật tử và người dân. Việc chiêu đãi bánh xèo chay miễn phí kéo dài trong ba ngày, từ ngày 13.4 đến hết ngày 15.4 âm lịch.

Theo đại đức, để chuẩn bị cho việc chiêu đãi bánh xèo chay, nhà chùa đã huy động lượng nguyên liệu khổng lồ gồm hơn 1 tấn bột gạo và hơn 1 tấn rau xanh các loại. Nhân bánh được chế biến thuần chay, thanh đạm với các thành phần như củ sắn, cà rốt, giá đậu, đậu hũ và nấm. Đội ngũ thực hiện chính khoảng 130 thợ lành nghề đến từ 2 đội đổ bánh chuyên nghiệp ở Châu Đốc và Chợ Mới (tỉnh An Giang) và các tình nguyện viên và nhân sự của chùa tham gia khâu hậu cần.

Theo đại đức Thích Tâm Trường, hôm nay trung bình cứ 10 phút cho ra lò khoảng 300 chiếc bánh xèo chay

Nhân bánh xèo bao gồm củ sắn, cà rốt, giá đậu, đậu hũ và nấm. Bánh xèo được đổ theo kiểu miền Tây với bánh mỏng và lớn, có màu vàng ươm

Các đầu bếp đa phần đều từ miền Tây lên

Ngoài ra, các sư thầy ở chùa cũng góp tay vào việc đổ bánh

Đây là lần thứ 2 nhà chùa tổ chức sự kiện với quy mô lên tới 300 chảo bánh hoạt động liên tục từ 8 giờ sáng đến tận chiều tối. Đồng thời, nhờ các tay nghề của các thợ miền Tây, trung bình cứ 10 phút sẽ có khoảng 300 chiếc bánh xèo ra lò.

"Ước tính ngày đầu tiên (13.4 âm lịch) chùa phục vụ khoảng 10.000 chiếc bánh xèo chay thì hôm nay, số lượng dự kiến tăng gấp đôi, lên đến 20.000 chiếc mới có thể đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân về tham dự đại lễ. Toàn bộ chi phí nguyên vật liệu và đi lại của các đoàn thợ đều được nhà chùa hỗ trợ từ nguồn kinh phí phát tâm cúng dường của phật tử", đại đức Thích Tâm Trường cho biết.

Anh Tấn Đủ tham gia làm tình nguyện viên ở chùa. Anh phụ trách công đoạn bỏ nhân vào bánh

Mỗi người được tặng 2 chiếc bánh xèo chay miễn phí

Rất đông người dân, phật tử thưởng thức bánh xèo chay khi đến chùa

Hẻm món chay Xóm Giá ở TP.HCM: Từ hơn 20 quán nay chỉ còn vài tiệm đỏ lửa

Từng là con hẻm bán món chay nhộn nhịp với hơn 20 quán ở TP.HCM, hẻm chay Xóm Giá nay vắng hơn xưa nhưng nhiều hàng quán lâu năm vẫn đỏ lửa giữ hương vị quen thuộc.

