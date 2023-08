2023 là năm giảm kỷ lục về doanh số smartphone

Theo BGR, đây là những số liệu sơ bộ từ báo cáo "Dự báo lô hàng smartphone toàn cầu" mới nhất do CR đưa ra. Hãng nghiên cứu này dự kiến doanh số smartphone sẽ giảm 6% xuống còn 1,15 tỉ chiếc, mức thấp nhất trong một thập kỷ do sự thay đổi kinh tế được dự đoán ở Trung Quốc vào đầu năm và người tiêu dùng Bắc Mỹ do dự trong việc nâng cấp thiết bị của họ.



Người tiêu dùng đang ngày càng kéo dài khoảng thời gian nâng cấp smartphone REUTERS

Mặc dù vậy, CR cũng đưa ra dự báo về một quý 4 tốt hơn nhờ sự ra mắt của dòng iPhone 15, vốn là cơ hội để các nhà mạng thu hút khách hàng. Và với số lượng lớn người dùng đang sử dụng iPhone 12 kết hợp các chương trình khuyến mãi, Apple hoàn toàn có một cơ hội lớn cho việc cải thiện doanh số bán hàng.

CR hy vọng năm 2023 có thể đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới đối với Apple với tư cách "công ty cao cấp có khả năng phục hồi". Khi mà người dùng mất nhiều thời gian hơn để nâng cấp smartphone của họ, Apple hy vọng đây sẽ là một siêu chu kỳ khác, nơi khách hàng iPhone 12 sẵn sàng nâng cấp lên các mẫu mới nhất. Trước đó, iPhone 12 là dòng smartphone gây ấn tượng với màn hình OLED trên tất cả kiểu máy, hỗ trợ 5G và Night Mode.

Những người nâng cấp lên dòng iPhone 15 sẽ nhận được phần cắt Dynamic Island mới, một kiểu máy mới để lựa chọn (Plus thay vì mini), chip tiên tiến, cổng USB-C, nhiều bộ nhớ hơn với cùng mức giá, camera chính 48 MP...

Đối với những người dự định mua mẫu Pro, Apple hiện cung cấp ProMotion và Always On Display. Ngoài ra, dòng sản phẩm này cũng được cho là mang đến cải tiến camera, chip A17 Bionic và đặc biệt là camera ống kính tiềm vọng cho zoom quang 6x trên iPhone 15 Pro Max. Điều này sẽ giúp sản phẩm của Apple cạnh tranh tốt hơn nữa về sức mạnh camera so với các smartphone Android đã có camera kính tiềm vọng trên thị trường.