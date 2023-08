Trung Quốc vượt Mỹ trở thành thị trường iPhone số 1 của Apple

Theo nghiên cứu của TechInsights, người Trung Quốc đã mua nhiều iPhone hơn người Mỹ trong quý gần nhất. Kể từ quý 3/2021, các lô hàng điện thoại của Apple được giao giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn duy trì ở mức gần nhau, nhưng quý 2/2023 cho thấy sự sụt giảm ở Mỹ trong khi vẫn ổn định ở Trung Quốc.



Nhật Bản vẫn là thị trường iPhone quan trọng thứ ba của "nhà táo", tiếp theo là Vương quốc Anh và Ấn Độ. Quốc gia đông dân thứ hai thế giới là thị trường iPhone lớn thứ năm với mức tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về tổng khối lượng, trong quý này Apple đã giao 43,1 triệu máy, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 16% thị phần toàn cầu, đây là mức giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm ngoái. Nghiên cứu cho biết "táo khuyết" duy trì vị trí dẫn đầu về doanh số bán hàng quốc tế với số lượng iPhone bán ra nhiều hơn 2,75 lần so với Samsung.

Trung Quốc trở thành thị trường tiêu thụ iPhone lớn nhất thế giới L.C

TechInsights dự báo giá bán trung bình của các mẫu iPhone tăng do các tin đồn sản phẩm mới sẽ có viền siêu mỏng và lớp hoàn thiện bằng titan của iPhone 15 Pro sẽ khiến máy đắt hơn.

Apple được dự đoán sẽ mang tính năng Dynamic Island cho cả bốn kiểu máy. Mặc dù ProMotion và Always-On Display sẽ tiếp tục độc quyền cho dòng Pro, nhưng các phiên bản tiêu chuẩn cũng sẽ dùng chip A16 Bionic. Các tin đồn cho biết các model này sẽ có camera chính 48 MP, trang bị cổng USB-C và thời lượng pin được cải thiện.



Với iPhone 15 Pro và Pro Max, Apple sẽ thu nhỏ viền bezels, tích hợp chip A17 Bionic mới được cho là sẽ nhanh và tiết kiệm điện hơn 35%. Phiên bản Pro Max có thêm một ống kính tiềm vọng và một khung titan mới cho cả hai máy. Chúng có thể bắt đầu với dung lượng lưu trữ 256 GB và tối đa tới 2 TB.