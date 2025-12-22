



Đã vào mùa mua sắm cuối năm nhưng nhiều khu chợ ở TP.HCM vẫn đìu hiu. Xen lẫn với nỗi lo ế ẩm dù đang trong mùa mua bán nhộn nhịp nhất, nhiều tiểu thương cũng đang hoang mang vì chỉ ít ngày nữa thôi là bước sang năm 2026 với những quy định mới về thuế mà đến giờ này họ vẫn còn mơ hồ.

2026 sắp sang, tiểu thương lớn tuổi vẫn loay hoay, mơ hồ với quy định thuế mới.

Cụ thể, từ 1.1.2026, hộ kinh doanh sẽ không còn nộp thuế theo phương pháp khoán như trước mà chuyển sang tự kê khai, tự tính và tự nộp thuế dựa trên doanh thu thực tế. Theo quy định mới, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm sẽ được miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Nếu doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thì phải nộp thuế, trong đó trường hợp xác định được đầy đủ chi phí sẽ tính thuế thu nhập cá nhân trên lợi nhuận (doanh thu trừ chi phí); còn nếu không xác định được chi phí, hộ kinh doanh sẽ nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, nhưng chỉ tính phần doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế.

Hầu hết các tiểu thương của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ mà chúng tôi phỏng vấn xem mức doanh thu 500 triệu đồng để bắt đầu tính thuế là hợp lý.

Chỉ còn ít ngày nữa, quy định mới sẽ được áp dụng nhưng đến nay nhiều hộ kinh doanh tại các chợ lớn cũng như các hộ kinh doanh nhỏ lẻ vẫn rất mơ hồ, lúng túng; đặc biệt là các tiểu thương lớn tuổi.

Nhiều tiểu thương cho biết họ không biết cách kê khai, không rõ chi phí nào được khấu trừ, trong khi thực tế kinh doanh tại chợ phát sinh rất nhiều khoản chi không có hóa đơn như điện, nước, vệ sinh, bốc vác, vận chuyển hàng,… Do đó, nhiều hộ buộc phải chọn cách đóng thuế theo tỷ lệ trên doanh thu vì không đủ hóa đơn đầu vào để chứng minh chi phí. Không ít người thừa nhận nếu tự làm thì “không thể”, nên đã tính đến việc thuê dịch vụ thuế kê khai thay trong những tháng đầu năm 2026.

Khi thời điểm áp dụng cách tính thuế mới chỉ còn tính bằng ngày, nhiều hộ kinh doanh - đặc biệt là tiểu thương lớn tuổi, buôn bán nhỏ lẻ tại các chợ truyền thống - vẫn chưa kịp tiếp cận đầy đủ thông tin, chưa quen với công nghệ và còn lúng túng trước các yêu cầu mới. Nếu thiếu hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” và cơ chế hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế, việc chuyển đổi dù đúng hướng vẫn có thể trở thành áp lực lớn đối với những người vốn đã chật vật mưu sinh trong bối cảnh sức mua suy giảm.