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21 nghệ sĩ thuộc Vũ trụ 'say hi' đã có mặt tại Las Vegas, Mỹ, chuẩn bị cho concert diễn ra ngày 28.11. Những hình ảnh check-in của dàn anh trai, em xinh trước thềm đêm diễn thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Sau hành trình khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), 21 nghệ sĩ thuộc Vũ trụ "say hi" đã có mặt tại Las Vegas, Mỹ. ConcertVũ trụ "say hi" diễn ra ngày 28.11 tại PH Live, Planet Hollywood, quy tụ các nghệ sĩ từ Anh trai "say hi" 2024, Anh trai "say hi" 2025, Tinh hà "say hi" và Em xinh "say hi". Trấn Thành cũng đồng hành trong chương trình.
Đây là dịp hội ngộ của nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả qua các chương trình âm nhạc và chuỗi concert trong nước. Đêm diễn được tổ chức vào dịp lễ Tạ ơn, nối tiếp hành trình đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với cộng đồng khán giả tại Mỹ.
Sau concert ngày 28.11, HIEUTHUHAI tiếp tục biểu diễn concert cá nhân Mắt nhắm mắt mở tại cùng địa điểm vào ngày 29.11.
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