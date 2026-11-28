Sau hành trình khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), 21 nghệ sĩ thuộc Vũ trụ "say hi" đã có mặt tại Las Vegas, Mỹ. Concert Vũ trụ "say hi" diễn ra ngày 28.11 tại PH Live, Planet Hollywood, quy tụ các nghệ sĩ từ Anh trai "say hi" 2024, Anh trai "say hi" 2025, Tinh hà "say hi" và Em xinh "say hi". Trấn Thành cũng đồng hành trong chương trình.

Đây là dịp hội ngộ của nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả qua các chương trình âm nhạc và chuỗi concert trong nước. Đêm diễn được tổ chức vào dịp lễ Tạ ơn, nối tiếp hành trình đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với cộng đồng khán giả tại Mỹ.

Sau concert ngày 28.11, HIEUTHUHAI tiếp tục biểu diễn concert cá nhân Mắt nhắm mắt mở tại cùng địa điểm vào ngày 29.11.

Loạt sao "say hi" check-in sân bay

Buitruonglinh được khán giả biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, ghi dấu tại Anh trai "say hi" nhờ màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc Ảnh: BTC

Cody Nam Võ xuất hiện với outfit màu đen tối giản. Anh sở hữu thế mạnh về vũ đạo và khả năng trình diễn sân khấu Ảnh: BTC

Song Luân (trái) gây chú ý ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất, trong khi Dương Domic ngày càng khẳng định sức hút với loạt sản phẩm âm nhạc riêng Ảnh: BTC

Juky San diện trang phục giản dị, phối kính đen, tươi cười rạng rỡ khi check-in tại sân bay Ảnh: BTC

Lamoon diện trang phục trẻ trung, năng động khi xuất hiện tại sân bay. Cô theo đuổi cả âm nhạc và diễn xuất, từng có cơ hội góp mặt trong các dự án điện ảnh Ảnh: BTC

HYO tên thật Phùng Trọng Hiếu, từng tạo dấu ấn với hình ảnh ôm guitar biểu diễn ca khúc tự sáng tác On the track, trước khi thử sức với rap, vũ đạo và những sân khấu nhóm Ảnh: BTC

CAPTAIN BOY tên thật Hoàng Đức Duy, được biết đến với khả năng sáng tác, ca hát và rap, từng gây chú ý qua loạt ca khúc mang màu sắc trẻ trung Ảnh: BTC

Negav có các sản phẩm kết hợp với HIEUTHUHAI như Ngủ một mình, đồng thời từng tham gia sáng tác, thể hiện nhiều tiết mục trong các chương trình âm nhạc Ảnh: BTC

Từ TikToker chuyển hướng sang rap, Pháp Kiều dần ghi được dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Ngoài ra, việc các nghệ sĩ từ nhiều chương trình cùng góp mặt mở ra cơ hội kết nối những màu sắc âm nhạc khác nhau Ảnh: BTC

HURRYKNG góp mặt trong hành trình đưa Vũ trụ "say hi" đến Las Vegas, Mỹ. Anh từng đảm nhận vai trò đội trưởng tại Tinh hà "say hi", gây chú ý với hình ảnh hài hước, hoạt ngôn Ảnh: BTC

Ali Hoàng Dương từng kết hợp Pháp Kiều trong Regret, tiết mục góp phần tạo dấu ấn cho nam ca sĩ tại Anh trai "say hi" Ảnh: BTC

CoolKid tên thật Hoàng Lê Bảo Minh, là rapper gen Z theo đuổi melodic rap. Anh từng làm công việc giao hàng, hát bè ở phòng thu để trang trải cuộc sống trước khi theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp Ảnh: BTC

HIEUTHUHAI diện trang phục tối giản, đeo khẩu trang kín mặt khi xuất hiện tại sân bay. Nam rapper vừa tổ chức concert cá nhân, đánh dấu chặng đường 6 năm hoạt động âm nhạc Ảnh: BTC

Dàn anh trai, em xinh hội ngộ, chụp ảnh cùng nhau tại sân bay Las Vegas. Phần lớn nghệ sĩ chọn trang phục kín đáo, thoải mái sau chuyến bay dài Ảnh: BTC