Trong đêm đại nhạc hội Say hi năm 2027 dự kiến sẽ có màn bắn pháo hoa bên bờ sông Sài Gòn ẢNH: BTC

Nghệ sĩ bốn mùa Say hi cùng hội tụ trong đại nhạc hội chào năm mới 2027

Với tên gọi Say hi năm 2027, đại nhạc hội chào đón năm mới trên trục sông Sài Gòn dự kiến diễn ra ngày 26.12.2026, quy tụ nghệ sĩ thuộc các mùa của vũ trụ "Say Hi", gồm: Anh trai say hi 2024, Anh trai say hi 2025, Em xinh say hi 2025 và Tinh hà say hi 2026.

Theo đơn vị tổ chức và sản xuất, điểm đặc biệt của chương trình là sự hội tụ của nghệ sĩ từ cả 4 mùa trên cùng một sân khấu. Nếu trước đây mỗi chương trình có dàn nghệ sĩ, sân khấu và cộng đồng khán giả riêng, Say hi năm 2027 sẽ tạo cơ hội để các nghệ sĩ lần đầu kết hợp trong một đêm nhạc chung. Danh sách nghệ sĩ tham gia dự kiến được công bố trong thời gian tới.

Phần âm nhạc của đại nhạc hội do giám đốc âm nhạc Hoài Sa phụ trách, với sự đồng hành của ban nhạc Hoài Sa. Chương trình được giới thiệu sẽ kết hợp trình diễn liveband và dàn nhạc giao hưởng, mang đến những bản phối mới cho các ca khúc quen thuộc của vũ trụ "Say hi". Bên cạnh những tiết mục gắn với từng mùa, đêm diễn còn có các màn kết hợp giữa nghệ sĩ và bản phối lần đầu xuất hiện trong hệ sinh thái này.

Nhạc sĩ Hoài Sa đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho đại nhạc hội Say hi năm 2027 Ảnh: BTC

Về cấu trúc, Say hi năm 2027 được dàn dựng theo ba chương, lấy cảm hứng từ thông điệp "Nghe thành phố kể chuyện bằng ngôn ngữ nghệ thuật". Trong đó, chương đầu tiên mang tên "Thành phố mở", mở ra không khí trẻ trung, cởi mở của đêm hội cuối năm. Tiếp nối là "City in Motion - Bắt nhịp thành phố", với nhịp điệu sôi động và những màn giao thoa phong cách âm nhạc giữa các nghệ sĩ. Chương cuối "Say hi 2027 - Giao thoa rực rỡ 2027" được định hướng trở thành phần cao trào, đưa nghệ sĩ và khán giả đến khoảnh khắc chào đón năm mới.

Say hi năm 2027 hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách thêm một lựa chọn thưởng thức âm nhạc trong dịp cuối năm tại TP.HCM, đồng hành với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.