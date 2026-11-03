TP.HCM tổ chức đại nhạc hội 'Say Hi năm 2027' đón năm mới bên sông Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa thống nhất chủ trương tổ chức chương trình "Say Hi năm 2027 - Đại nhạc hội chào đón năm mới trên trục sông Sài Gòn" do Công ty cổ phần DATVIET VAC Group Holdings thực hiện.

Theo kế hoạch, chương trình "Say Hi năm 2027" diễn ra từ 19 giờ đến 23 giờ 30 phút ngày 26.12, với thông điệp "Nghe thành phố kể chuyện bằng ngôn ngữ nghệ thuật". Đại nhạc hội quy tụ 27 nghệ sĩ Việt Nam, gồm phần khai mạc và 3 chương: Thành phố mở; Bắt nhịp thành phố và Giao thoa rực rỡ.

Điểm nhấn của chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài khoảng 10 phút, dự kiến bắt đầu lúc 23 giờ 20 phút. Pháo hoa tầm cao được tổ chức tại khu vực ven sông Sài Gòn, phường An Khánh.

Đại nhạc hội được tổ chức tại 3 địa điểm gồm công viên bờ sông Sài Gòn và khu vực Ravo Park (phường An Khánh); vỉa hè đường Tôn Đức Thắng; phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Riêng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình có thời lượng 30 phút trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc quốc tế Hò dô.

TP.HCM sẽ tổ chức đại nhạc hội chào đón năm mới 2027 dọc trục sông Sài Gòn ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Để triển khai chương trình, UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức; đồng thời chủ trì, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát những nội dung, điều kiện cần thiết.

Thành phố yêu cầu quá trình tổ chức phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy, y tế, an toàn thi công, hệ thống điện, âm thanh, vệ sinh công cộng và bảo vệ môi trường trước, trong và sau sự kiện.

Đối với Công ty cổ phần DATVIET VAC Group Holdings, UBND TP.HCM đề nghị doanh nghiệp chủ động bảo đảm kinh phí tổ chức, thực hiện nghiêm quy định pháp luật về hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Đơn vị tổ chức cũng phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn, hạn chế tới mức tối thiểu hư hỏng, thiệt hại và cam kết khắc phục nếu có, hoàn trả mặt bằng đúng thời hạn.

Việc tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn bên sông Sài Gòn diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang đẩy mạnh đầu tư, chỉnh trang không gian ven sông, hướng đến hình thành trục cảnh quan, văn hóa và du lịch đặc trưng.

Khu vực này đang triển khai hàng loạt dự án lớn, điển hình như công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, công viên bờ sông Sài Gòn, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn…