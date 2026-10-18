Phố đi bộ Nguyễn Huệ bùng nổ với Youth Concert - Nhạc hội Thanh niên

Thật xúc động khi những ca từ về tình yêu và niềm tự hào đất nước, tự hào "con rồng cháu tiên" được hàng ngàn khán giả trẻ đồng thanh hát vang cùng các nghệ sĩ giữa không gian mở rộng lớn của phố đi bộ Nguyễn Huệ. Những ca từ "chúng ta là người Việt Nam", "kiếp sau vẫn là người Việt Nam"… liên tục được đồng thanh cất vang như truyền đi thông điệp "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của thế hệ thanh niên hôm nay.

NGỌC DƯƠNG

Hàng ngàn khán giả trẻ cháy hết mình cùng Nhạc hội Thanh niên TP.HCM - HCMC Youth Concert ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chương trình nhạc hội do Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

70 năm truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, một hành trình kết nối biết bao thế hệ, với những câu chuyện thanh xuân khác nhau, nhưng cùng chung lý tưởng cống hiến. Và tối 18.10, tất cả sẽ cùng gặp nhau trong âm nhạc tại HCMC Youth Concert.

Liên khúc Thanh niên Việt – Khát vọng tuổi trẻ qua phần thể hiện của ca sĩ Thanh Ngọc, Nguyễn Duyên Quỳnh, Vũ Thùy Linh trong màu áo Hội với giai điệu đầy nhiệt huyết đã chính thức mở ra đêm concert đầy sức trẻ, đầy tinh thần thanh niên ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Sân khấu của nhạc hội bùng nổ với những phần trình diễn ấn tượng của các nghệ sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

NSƯT Cao Minh và MC, nghệ sĩ Quỳnh Hoa với ca khúc Thời thanh xuân

70 năm qua, ngọn lửa khát vọng, nhiệt huyết của thanh niên vẫn được trao truyền, từ thế hệ này sang thế hệ khác, làm nên một hành trình thanh xuân đầy tự hào. Ngay tại concert, hành trình âm nhạc đã đưa lớp lớp thanh niên trở về với mảng màu ký ức thanh xuân qua ca khúc Thời thanh xuân do NSƯT Cao Minh và đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM thể hiện.

Trong phần giao lưu với khán giả, NSƯT Cao Minh cùng các nghệ sĩ đã ngân nga những giai điệu trong "Bài ca không quên": Bài ca tôi không quên, tôi không quên/Những người đã ngã/Bài ca tôi không quên, tôi không quên/Gửi trọn đời cho tất cả/Là đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cương/Nhưng giờ đây, có giây phút bình yên/Sao tôi quên, có giây phút bình yên/Sao tôi quên, sao tôi quên/Bài ca tôi đã hát/Bài ca tôi đã hát/Với quê hương với bạn bè với cả cuộc đời/Tôi không thể nào quên… như để nhắn gửi rằng có những bài ca đã đi cùng năm tháng. Và có những người lính, dù chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, đến hôm nay vẫn không ai quên họ.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà mang Rực rỡ Việt Nam tôi đến với concert ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ca sĩ Tăng Phúc ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngay sau đó, MC đã tiếp lời: Ngay tại TP.HCM những ngày tháng 10 này, một cuộc trở về đặc biệt đã khiến biết bao người xúc động. Trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng chức năng đã bền bỉ tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng. Từ lòng đất, 731 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập và tổ chức lễ truy điệu, an táng trang trọng. 731 người lính, 731 cuộc đời. Và phía sau đó là biết bao gia đình đã chờ đợi suốt hàng chục năm.

Trong hành trình tri ân ấy, các lực lượng thanh niên thành phố cũng đã có mặt. Những đoàn viên, thanh niên tham gia công tác chuẩn bị, tổng duyệt lễ truy điệu và an táng, góp sức vào những hoạt động tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đó cũng là cách thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn – bằng những hành động thiết thực, bằng lòng biết ơn và trách nhiệm.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Không khí concert càng bùng nổ hơn khi Phương Mỹ Chi xuất hiện với ca khúc Made in Vietnam; Ếch ngoài đáy giếng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Có những người đã dành trọn thanh xuân để đất nước có được hòa bình. Và hôm nay, những người trẻ đang sống trong hòa bình tiếp tục góp sức đưa các anh trở về. Để những người đã ngã xuống không bị lãng quên. Để câu chuyện hòa bình được viết tiếp, bằng chính tình yêu và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Sự tưởng nhớ và tri ân của thế hệ trẻ hôm nay tại concert đã được thể hiện qua ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình trong phần thể hiện đầy xúc động của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Hàng ngàn khán giả trẻ phía dưới cũng ngân nga theo như cùng đồng thanh, đồng lòng viết tiếp trang sử hào hùng của bao thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, tự do và nền hòa bình của dân tộc.

Sau những phần lắng đọng ấy là sự bùng nổ đầy nhiệt huyết, khí thế với Rực rỡ do Tăng Phúc, Gin Tuấn Kiệt, Lohan trình bày. Ca sĩ Erik cũng góp mặt trong concert với 2 bản nhạc Đi giữa trời rực rỡ và Anh trai nước Việt…

Ca sĩ Erik trong tiết mục Anh trai nước Việt ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Gin Tuấn Kiệt ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ca sĩ Min cũng góp mặt trong concert ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ca sĩ Lohan và Tố My đã gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước của thế hệ trẻ Việt Nam bằng khẩu hiệu rất rõ ràng "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam", đầy tự hào và kiên định.

Niềm tự hào đó tiếp tục được khẳng định trong Việt Nam tiên rồng qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phương Thanh đã thôi thúc hàng ngàn khán giả cùng đồng thanh "Chúng ta là người Việt Nam".

Một điều đặc biệt, tại concert, 70 năm truyền thống đã được tái hiện bằng một hình ảnh vô cùng ý nghĩa. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng 70 gương mặt trẻ - 70 sắc màu thanh xuân cùng hội tụ tạo nên một thông điệp đầy tự hào qua ca khúc Rực rỡ Việt Nam tôi.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các nghệ sĩ cùng thanh niên thành phố hòa ca thanh âm Lên đàng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Không khí concert càng bùng nổ hơn khi Phương Mỹ Chi xuất hiện với ca khúc Made in Vietnam; Ếch ngoài đáy giếng mang đến thông điệp về một thế hệ thanh niên trẻ Việt Nam hiện đại nhưng không quên nguồn cội, tự tin hội nhập nhưng luôn tự hào về bản sắc. Không chỉ khát khao ra thế giới, mà còn mong muốn xây đắp quê hương mình.

Concert Thanh âm Lên đàng kết lại bằng những ca từ thân quen trong ca khúc Lên đàng đã đưa người trẻ đến với một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc. Một hành trình kết nối các thế hệ thanh niên Việt Nam bằng âm nhạc. Nơi những giá trị truyền thống được kể bằng tinh thần trẻ trung, hiện đại. Nơi âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi người trẻ.