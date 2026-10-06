Cơ hội nhận được vé dự concert Đại nhạc hội thanh niên 2026

Diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ, chủ nhật, ngày 11.10.2026 tại Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục, TPHà Nội, Concert Đại nhạc hội thanh niên 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như: Hòa Minzy, ERIK, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Đông Hùng, Hà Myo, Bảo Trâm, OPlus, Bùi Tuấn Ngọc, Minh Ngọc, Đinh Viết Tường, Ali Thục Phương, Dương Đức, Cao Phú Quý, Đặng Kim Thiên Kim và Hợp xướng StarLab, hứa hẹn mang đến một đêm nhạc bùng nổ, giàu năng lượng và đáng nhớ.

Mỗi tấm vé tham dự chương trình bạn ủng hộ một khoản tiền (tối thiểu 30.000 đồng) cũng là một lời gửi gắm của tuổi trẻ tới biên cương Tổ quốc. Toàn bộ số tiền từ vé sẽ được sử dụng để mua cờ Tổ quốc trao tặng các xã biên giới đất liền và hải đảo, góp phần đưa sắc cờ đỏ sao vàng đến với những địa bàn nơi phên dậu của Tổ quốc.

Từ một đêm nhạc giữa lòng thủ đô, mỗi khán giả cùng góp một phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa để những lá cờ Tổ quốc tiếp tục tung bay nơi biên giới – như một lời gửi gắm tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của người trẻ đối với Tổ quốc. Mỗi tấm vé không chỉ mở ra một đêm nhạc đáng nhớ, mà còn góp thêm một sắc cờ nơi biên cương.

Bước 1. Tải và cài Mayogu

Bước 2. Đăng ký và đăng nhập

Bước 3. Tìm kiếm và tham gia nhóm

Bước 4. đăng ký và nhận vé/ ủng hộ

Mỗi tấm vé tham dự chương trình bạn ủng hộ một khoản tiền (tối thiểu 30.000 đồng) thông qua: Báo Thanh Niên - STK: 8166 - Ngân hàng TMCP Quân Đội. Toàn bộ số tiền đóng góp sẽ được sử dụng để mua cờ Tổ quốc trao tặng các xã biên giới đất liền, góp phần đưa sắc cờ đỏ sao vàng đến với những địa bàn nơi phên dậu của Tổ quốc.

Thời gian mở đăng ký từ ngày 6.10 – 10.2026 - Người dùng đăng ký vé theo nguyên tắc: 1 vé/ tài khoản, đăng ký trước được trước Có thể hủy vé trả lại hệ thống để phân phối cho các người dùng khác nếu không còn nhu cầu - Số lượng vé được mở theo đợt và tiếp tục phân phối cho đến khi hết vé

Vé chỉ có hiệu lực khi xuất trình qua ứng dụng. Không được chuyển nhượng, mua bán, chỉnh sửa hoặc hoàn trả vì bất kỳ lý do nào, trừ khi sự kiện bị hủy do phát sinh từ ban tổ chức. Người tham dự sự kiện: có trách nhiệm tự bảo mật mã vé; đồng ý và cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện (có thể được cập nhật mà không cần thông báo trước) được công bố chính thức từ ban tổ chức.