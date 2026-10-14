Chỉ đạo mới về tiến độ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa chấp thuận tiến độ hoàn thành thi công cầu chính thuộc dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chậm nhất ngày 31.12. Công trình này kết nối công viên Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) với công viên bờ sông thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Xây dựng phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood (nhà tài trợ) thực hiện các thủ tục hạ thủy, lai dắt, lắp đặt và thi công kết cấu vòm chính của cầu.

Bên cạnh đó, nhà tài trợ cần khẩn trương xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, xác định các mốc công việc trọng tâm, giải pháp tổ chức thực hiện và huy động đầy đủ nguồn lực để hoàn thành cầu chính đúng thời hạn. Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Sở Xây dựng, gửi hồ sơ để cơ quan này theo dõi, kiểm tra và đôn đốc.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn kết nối công viên Bến Bạch Đằng với khu đô thị mới Thủ Thiêm (ảnh chụp tháng 8.2026) ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh cầu đi bộ, Nutifood được đề nghị tập trung nguồn lực, hoàn thành Trạm thủy văn Phú An tại vị trí mới trong tháng 12.2026. Doanh nghiệp cần phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận và đưa công trình vào hoạt động, bảo đảm duy trì liên tục hoạt động quan trắc thủy văn.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công cuối tháng 3.2025, do Nutifood tài trợ toàn bộ với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng. Công trình dài khoảng 720 m, có nhịp chính dạng vòm treo dây văng dài 187 m, mặt cầu rộng từ 6 - 11 m. Thiết kế lấy cảm hứng từ hình dáng lá dừa nước, cây cầu kết nối khu vực trung tâm hiện hữu với không gian đô thị mới bên sông.

Ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng dịp 30.4.2026 sau 1 năm thi công, sau đó dời lại dịp 2.9.2026 nhưng đến nay vẫn chưa xong. Mới đây, nhà tài trợ cho biết kết cấu vòm thép cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn đã hoàn tất lắp dựng tại nhà máy ở cảng Đông Xuyên, sẵn sàng cho công đoạn lai dắt về TP.HCM và hợp long ngày 21.10.