21,2 triệu m³ đất đắp cao tốc Quy Nhơn - Pleiku lấy từ đâu?

Ngày 6.11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã rà soát nhu cầu và khả năng cung ứng vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong đó, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có nhu cầu lớn nhất, với khoảng 21,2 triệu m³ đất đắp, 2,4 triệu m³ cát và 2,8 triệu m³ đá.

Đoàn xe vận chuyển đất phục vụ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku ẢNH: ĐỨC NHẬT

Để phục vụ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tỉnh Gia Lai đã cấp phép 4 mỏ đất san lấp với tổng trữ lượng gần 5 triệu m³ và 2 mỏ cát trên sông Kôn với trữ lượng khoảng 736.000 m³ cho dự án thành phần 1. Đồng thời, cơ quan chức năng đang hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ một mỏ đá có trữ lượng 1,8 triệu m³.

Ở dự án thành phần 2, cơ quan chức năng đang hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ một mỏ đất tại xã Đak Pơ, trữ lượng hơn 1 triệu m³. Trong khi đó, tại dự án thành phần 3, tỉnh đã cấp phép các mỏ đất, đá và cát với khối lượng khai thác lần lượt khoảng 210.000 m³, 955.000 m³ và 155.000 m³.

Đối với dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại sân bay Phù Cát, tỉnh đã cấp phép 2 mỏ đất với tổng trữ lượng hơn 5,2 triệu m³ và một mỏ cát khoảng 174.000 m³.

Còn tại cao tốc Bắc - Nam, tỉnh đã xác nhận 17 điểm mỏ đất với trữ lượng hơn 14 triệu m³ và 7 mỏ cát lòng sông, trữ lượng khoảng 1,6 triệu m³. Hiện các mỏ vật liệu phục vụ dự án đã dừng khai thác để thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường.

Phục vụ dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại sân bay Phù Cát, tỉnh đã cấp phép 2 mỏ đất với tổng trữ lượng hơn 5,2 triệu m³ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo UBND tỉnh Gia Lai, nhiều dự án trọng điểm triển khai đồng thời khiến nhu cầu đất san lấp và cát xây dựng tăng cao. Trong khi đó, các sông trên địa bàn phần lớn có quy mô nhỏ, lượng cát bồi lắng hạn chế, gây khó khăn cho việc bổ sung nguồn cung. Hoạt động khai thác, vận chuyển vật liệu cũng tạo áp lực lên môi trường, hạ tầng giao thông và đời sống người dân tại các khu vực có mỏ.

Năm 2026, các đoàn liên ngành đã kiểm tra 31 điểm mỏ khoáng sản. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một số trường hợp khai thác ngoài phạm vi, vượt diện tích được cấp phép, không đúng thiết kế mỏ hoặc sử dụng khoáng sản sai mục đích.

Cơ quan chức năng đã xử phạt các doanh nghiệp, trường hợp vi phạm tổng cộng 705 triệu đồng, đồng thời truy thu gần 500 triệu đồng tiền thu lợi bất hợp pháp.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát nhu cầu và khả năng cung ứng vật liệu để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, bổ sung nguồn cung, ổn định giá. Đồng thời, lựa chọn một số mỏ phù hợp làm nguồn dự phòng phục vụ các dự án đầu tư công và tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản.