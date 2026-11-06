Vì sao người dân chặn đoàn xe chở đất thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku?

Chặn xe yêu cầu đối thoại

Sáng 5.11, ghi nhận của phóng viên Thanh Niên trên tuyến đường ĐH26, đoạn qua thôn Phú Lạc, xã Bình An (Gia Lai), hàng chục xe tải chở đất phục vụ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku bị người dân chặn lại, xếp thành hàng dài.

Mặt đường chỉ rộng khoảng 5 - 6 m, trong khi các xe tải trọng lớn bị chặn đứng, choán gần hết nửa mặt đường khiến việc đi lại qua khu vực gặp khó khăn.

Cả đoàn xe chở đất thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku bị người dân chặn trên tuyến đường ĐH26 ẢNH: TRANG ANH

Phía trước đoàn xe, người dân đưa xe máy, xe rùa ra giữa đường để ngăn phương tiện lưu thông. Nhiều tài xế buộc phải dừng xe, chờ tại các quán nước ven đường. Đến trưa cùng ngày, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.

Đáng chú ý, người dân chỉ chặn xe chở đất thi công cao tốc, những phương tiện khác vẫn lưu thông qua lại bình thường.

Ông P.V.Đ (47 tuổi), một trong những người tham gia chặn đường, cho biết xe chở đất hoạt động với tần suất cao, gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và khiến mặt đường bị lún, hư hỏng. Việc chặn xe nhằm yêu cầu đơn vị thi công đối thoại, tìm giải pháp khắc phục.

Người dân dùng xe máy làm vật cản, chặn đoàn xe chở đất ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhà sát tuyến đường ĐH26, ông Trần Quốc Việt (47 tuổi, ở xóm 5, thôn Phú Lạc) cho biết khoảng 5 - 6 tháng qua, gia đình ông thường xuyên phải đóng kín cửa để hạn chế bụi từ đoàn xe chở đất chạy qua.

Theo ông Việt, xe tải hoạt động từ khoảng 4 giờ 30 đến 20 giờ mỗi ngày. Tuyến đường vốn nhỏ hẹp, lượng xe trọng tải lớn lưu thông liên tục khiến người dân lo ngại nguy cơ tai nạn. Phụ huynh cũng rất lo lắng, học sinh được người thân đưa đón để bảo đảm an toàn.

Người dân cho biết nhà xuất hiện nhiều vết nứt trong thời gian đoàn xe chở đất hoạt động ẢNH: ĐỨC NHẬT

Căn nhà của gia đình ông Việt xuất hiện nhiều vết nứt trong thời gian đoàn xe chở đất hoạt động. Người dân nghi ngờ tình trạng này có liên quan đến hoạt động vận chuyển đất, đồng thời mong các cơ quan chức năng kiểm soát số lượng xe, thời gian lưu thông và có biện pháp giảm bụi, bảo đảm an toàn giao thông.

Cùng ở xóm 5, ông Phạm Hữu Thu (61 tuổi) cho hay hoạt động vận chuyển đất với tần suất lớn khiến nhà cửa thường xuyên rung lắc. Một số vị trí trong nhà xuất hiện vết nứt kéo dài, khiến gia đình lo ngại về mức độ an toàn công trình.

Bức tường trong nhà ông Trần Quốc Việt xuất hiện nhiều vết nứt ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhà thầu khắc phục một số kiến nghị

Ông Lý Kim Đình, Chủ tịch UBND xã Bình An, xác nhận thời gian qua, người dân thôn Phú Lạc phản ánh tình trạng xe tải trọng lớn phục vụ thi công cao tốc lưu thông liên tục, gây bụi bặm, ảnh hưởng việc đi lại, sinh hoạt và an toàn giao thông.

Một chiếc xe rùa được người dân đưa ra làm vật cản chặn đường ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ông Đình, địa phương đã làm việc với các nhà thầu, đơn vị vận chuyển để yêu cầu khắc phục. Các đơn vị đã triển khai tưới nước giảm bụi, thu dọn đất đá rơi vãi và sửa chữa một số vị trí đường hư hỏng. Tuy nhiên, việc khắc phục vẫn chưa đáp ứng đầy đủ mong muốn của người dân.

Đối với phản ánh nhà dân xuất hiện vết nứt, nhà thầu đã phối hợp với địa phương kiểm tra, ghi nhận hiện trạng. Các đơn vị sẽ tiếp tục đánh giá để có hướng xử lý, trả lời người dân.

Ông Đình cho biết dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua địa bàn xã thuộc gói thầu thành phần số 1, do Công ty Phúc Lộc và Công ty Trường Sơn thi công. Riêng tuyến ĐH26 có 99 hộ dân bị ảnh hưởng. Địa phương đã mời các nhà thầu, đơn vị vận chuyển làm việc và yêu cầu thực hiện những kiến nghị chính đáng của người dân.

Người dân chỉ chặn xe chở đất thi công cao tốc, các phương tiện khác vẫn lưu thông bình thường ẢNH: ĐỨC NHẬT

Về việc sử dụng tuyến đường dân sinh để vận chuyển đất, ông Đình cho rằng phương án khai thác các mỏ vật liệu đã xác định những tuyến đường phục vụ vận chuyển. Sau khi dự án cao tốc hoàn thành, các nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả những tuyến đường đã sử dụng cho địa phương.

Lãnh đạo UBND xã Bình An cho biết địa phương sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan giám sát việc khắc phục, vừa bảo đảm tiến độ thi công dự án, vừa hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.