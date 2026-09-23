Hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1

Sáng 23.9, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến xe khách bị lật trên quốc lộ, làm 2 người tử vong và 4 người bị thương.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ tai nạn giao thông khiến xe khách bị lật trên quốc lộ 1 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, tại Km1201+700 trên quốc lộ 1, khu vực ngã tư Gò Găng, phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, xe khách BS 77F-005.xx do ông Nguyễn Văn Chí (36 tuổi, ở phường Hoài Nhơn, Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng bắc - nam, xảy ra va chạm với xe máy BS 77P2-04xx do ông Nguyễn Đình Phùng (63 tuổi, ở phường An Nhơn Bắc) điều khiển.

Sau va chạm, xe khách tiếp tục tông vào ô tô BS 60E-006.xx do anh Lê Văn Tâm (21 tuổi, ở xã An Lương, Gia Lai) điều khiển đang đậu gần đó rồi bị lật tại khu vực nút giao.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên ẢNH: NGỌC OANH

Vụ tai nạn giao thông khiến ông Phùng và 1 nữ hành khách trên xe khách tử vong, 4 người khác bị thương. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường An Nhơn Bắc phối hợp lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan tổ chức cứu hộ, đưa người bị nạn ra khỏi xe và bảo vệ hiện trường.

Cơ quan công an đang xác minh nồng độ cồn và ma túy đối với những người liên quan, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe gắn máy bị hư hỏng nặng sau tai nạn ẢNH: NGỌC OANH

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này có mưa. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.