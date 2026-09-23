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    Thời sự

    Điều tra vụ xe khách lật sau tai nạn giao thông trên QL1

    Đức Nhật
    Đức Nhật
    Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên QL1 làm xe khách lật, khiến 2 bị người bị thương.

    Ngày 23.9, UBND phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 bị người bị thương. 

    Điều tra vụ xe khách lật sau tai nạn giao thông trên QL1- Ảnh 1.

    Hiện trường vụ tai nạn khiến xe khách bị lật trên QL1

    ẢNH: AN NHƠN HÔM NAY

    Khoảng 4 giờ ngày 23.9, tại Km 1201+700 trên QL1, đoạn qua phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

    Theo thông tin từ Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai), thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Chí (36 tuổi, ở phường Hoài Nhơn, Gia Lai) điều khiển xe khách BS 77F-005.xx lưu thông theo hướng bắc - nam.

    Khi đến Km 1201+700, xe khách xảy ra va chạm với xe máy BS 77P2-0443 do ông Nguyễn Đình Phùng (63 tuổi, ở phường An Nhơn Bắc) điều khiển.

    Sau va chạm, tài xế xe khách đánh lái, tiếp tục tông vào ô tô BS 60E-006.xx do ông Lê Văn Tâm (21 tuổi, ở xã An Lương, Gia Lai) điều khiển đang đậu gần đó. Xe khách sau đó bị lật tại khu vực nút giao.

    Điều tra vụ xe khách lật sau tai nạn giao thông trên QL1- Ảnh 2.

    Xe ô tô con bị hư hỏng phần đầu sau tai nạn

    ẢNH: AN NHƠN HÔM NAY

    Vụ tai nạn khiến ông Phùng và một nữ hành khách trên xe khách bị thương.

    Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường An Nhơn Bắc phối hợp lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan tổ chức cứu hộ, đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường.

    Cơ quan công an đang tiến hành xác minh nồng độ cồn và ma túy đối với những người liên quan. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Nguyễn Văn Chí điều khiển xe không chú ý quan sát, dẫn đến tai nạn.

    Người dân địa phương cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định.

    Điều tra vụ xe khách lật sau tai nạn giao thông trên QL1- Ảnh 3.

    Chiếc xe máy bị hư hỏng sau vụ tai nạn

    ẢNH: AN NHƠN HÔM NAY

    Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Do vụ việc đang được xác minh, cơ quan chức năng chưa cung cấp thêm thông tin về diễn biến và danh tính những người liên quan.

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