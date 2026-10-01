Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào cao điểm thi công

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài khoảng 125 km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai, được chia thành 3 dự án thành phần (TP). Đến cuối tháng 9.2026, đoạn đầu tuyến đã thông toàn bộ mặt bằng; đoạn giữa đang chạy nước rút bàn giao mặt bằng, trong khi đoạn cuối phải tăng tốc để bù khối lượng bị chậm do thời tiết.

Đoạn đầu tuyến đã thông

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được xây dựng với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỉ đồng. Đây là dự án quan trọng quốc gia, được áp dụng 9 cơ chế, chính sách đặc thù, mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2029. Dự án gồm TP1 từ Km0 - Km22, TP2 từ Km22 - Km90 và TP3 từ Km90 - Km125.

Tại TP1, mặt bằng đã bàn giao 178,95/179,498 ha, tương ứng khoảng 21,9/22 km, đạt 99,5%. Toàn tuyến đã thông. Trong số 1.969 hộ bị ảnh hưởng, 1.958 hộ đã nhận tiền chi trả; 3.176 ngôi mộ cũng đã được di dời.

Phần còn lại khoảng 100 m đang vướng nhà, đất tại các xã Bình An và Bình Phú. Địa phương đặt mục tiêu xử lý trong tháng 9.2026.

Công tác thi công trên toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được đẩy nhanh tiến độ ẢNH: TRẦN HIẾU

Trên công trường, hai gói thầu XL01 và XL02 đang triển khai tổng cộng 55 mũi thi công. Gói XL01, đoạn Km0 - Km12, đạt sản lượng 333,81/2.546 tỉ đồng, tương đương 13,1%. Gói XL02, đoạn Km12 - Km22, đạt 202,83/1.851,8 tỉ đồng, tương đương 10,95%.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2026, sản lượng gói XL01 đạt khoảng 26%, XL02 khoảng 24% giá trị hợp đồng. Một số nhà thầu đang vượt tiến độ chi tiết từ 0,2 - 2,2%.

Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị tăng thiết bị xử lý nền đất yếu, đẩy nhanh thi công hầm chui, cống thoát nước để chủ động trước mùa mưa lũ, đồng thời tăng mũi thi công mố, trụ cầu.

Công tác tái định cư cũng được chú trọng do liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Toàn dự án có khoảng 422 hộ cần tái định cư tại 9 khu.

Tại 7 khu thuộc TP1, các địa phương đã giao đất cho 170/240 hộ, trong đó 45 hộ đang xây dựng nhà.

TP2 chạy nước rút giải phóng mặt bằng

Ở TP2, khu tái định cư Hòa Sơn, xã Bình Phú đã hoàn thành 97% khối lượng san nền, làm đường. Ngày 21.9, khu vực ưu tiên này được bàn giao cho địa phương. Khu Thượng Giang 2, xã Bình Khê dự kiến hoàn thành hạng mục ưu tiên trước ngày 20.10.

Mặt bằng được bàn giao đến đâu, đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc triển khai thi công đến đó ẢNH: TRẦN HIẾU

TP2 dài 68 km và khởi công muộn hơn. Bốn gói thầu XL01 - XL04 có tổng giá trị hơn 23.700 tỉ đồng, ký hợp đồng từ tháng 7 - 9.2026, thời gian thực hiện 37 - 38 tháng.

Đến nay, mặt bằng đã bàn giao khoảng 43,65/62,47 km, đạt khoảng 70%. Mục tiêu đến ngày 30.9 nâng lên 50,33 km, tương đương 80,6%.

Phần còn lại dài 12,14 km, gồm hai nhóm vướng mắc. Trong đó, 6 km đất rừng sản xuất đang vướng chồng lấn ranh giới và tranh chấp quyền sử dụng đất, dự kiến xử lý xong trước ngày 10.10. Khoảng 6,14 km đất rừng phòng hộ cần hoàn tất bồi thường, khai thác tận dụng lâm sản và bàn giao trước ngày 20.10.

Đoạn cuối tuyến tăng tốc bù tiến độ

Tại TP3, dài 35 km từ Km90 - Km125, kết nối với đường Hồ Chí Minh tại phường Hội Phú, tổng mức đầu tư 9.169 tỉ đồng, tiến độ giữa hai gói thầu đang có sự chênh lệch.

Gói XL02, đoạn Km105 - Km125, đang dẫn trước với giá trị thực hiện ước đạt 411,59/3.167,35 tỉ đồng, tương đương 13%.

Trong khi đó, gói XL01, đoạn Km90 - Km105, mới đạt khoảng 89/2.743,59 tỉ đồng, tương đương 3,2%. Phần lớn nhà thầu tại gói này đảm nhiệm thi công nền đường nên chịu tác động đáng kể từ mưa kéo dài.

Mưa kéo dài suốt hai tháng qua tại phía tây Gia Lai ảnh hưởng đến tiến độ thi công ẢNH: TRẦN HIẾU

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai đã yêu cầu nhà thầu lập kế hoạch bù tiến độ riêng cho từng đoạn lý trình. Mỗi kế hoạch phải xác định sản lượng tối thiểu của từng mũi thi công, thời hạn hoàn thành và có cam kết bằng văn bản.

Khi mưa, nhà thầu phải ưu tiên những hạng mục ít chịu ảnh hưởng của thời tiết. Khi thời tiết thuận lợi, các đơn vị phải tăng máy đào, xe vận chuyển để bù khối lượng.

Về vốn, năm 2025 dự án được bố trí 159,165 tỉ đồng và giải ngân đạt 100%. Năm 2026, kế hoạch vốn được giao 2.952,293 tỉ đồng, gồm 2.600 tỉ đồng ngân sách Trung ương và 352,293 tỉ đồng ngân sách địa phương.

Đến nay, dự án đã giải ngân 2.831,2 tỉ đồng, đạt 96%. Phần vốn còn lại được ưu tiên cho tái định cư, di dời hạ tầng và chi phí giải phóng mặt bằng.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua nhiều địa hình phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao khi thi công ẢNH: TRẦN HIẾU

Trong trường hợp được bố trí bổ sung, kế hoạch giải ngân đến ngày 31.12.2026 là 2.000 tỉ đồng. Theo kế hoạch, khoảng 785 tỉ đồng sẽ giải ngân trong tháng 9.2026, 184 tỉ đồng trong tháng 10, gần 276 tỉ đồng trong tháng 11 và khoảng 755 tỉ đồng trong tháng 12.

Tiến độ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trong thời gian tới phụ thuộc lớn vào việc xử lý các vướng mắc về đất rừng, hồ sơ địa chính và khả năng bù khối lượng của các nhà thầu khi thời tiết thuận lợi.

Ngày 27.9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác kiểm tra các dự án thành phần TP1 và TP2. Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu các nhà thầu tăng cường tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm chất lượng các gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao, trong đó có hầm qua đèo An Khê và hầm qua đèo Mang Yang.