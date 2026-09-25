Gia Lai phê bình loạt đơn vị chậm khắc phục kết luận của Thanh tra Chính phủ

Ngày 25.9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã phê bình các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc, chủ động, quyết liệt trong việc khắc phục các tồn tại theo kết luận của Thanh tra Chính phủ ban hành từ 2 năm trước (năm 2024).



Hàng trăm tỉ cần phải thu hồi

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý những khoản tiền còn tồn đọng, đồng thời xác định rõ trách nhiệm trong việc chậm thực hiện các kiến nghị thanh tra.

Cụ thể, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát số tiền 14,2 tỉ đồng chưa nộp ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định đối với dự án khu dân cư mới Thống Nhất đường Yết Kiêu, Pleiku và dự án tổ hợp khách sạn - nhà phố thương mại số 29 Nguyễn Văn Cừ, phường Ia Kring.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND xã Chư Sê thu hồi, nộp về 15,1 tỉ đồng tiền đặt cọc của 3 cá nhân chậm nộp tiền trúng đấu giá 205 lô đất ẢNH: TRANG ANH

Tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương xử lý số tiền ký quỹ 106,5 tỉ đồng của 6 dự án chưa thu hồi. Trong đó, dự án nhà máy điện gió Chơ Long hơn 39,4 tỉ đồng, nhà máy điện gió Yang Trung 37,7 tỉ đồng, nhà máy điện gió Hưng Hải 12,5 tỉ đồng, nhà máy điện gió Phát Triển Miền Núi hơn 8 tỉ đồng, nhà máy điện gió chế biến Tây Nguyên hơn 8 tỉ đồng và kho xăng dầu Dương Đông 750 triệu đồng. Các khoản này phải được thu hồi hoặc có kế hoạch hoàn trả theo quy định.

Đối với dự án chợ trung tâm và khu dân cư thị trấn Nhơn Hòa, Sở Tài chính được giao phối hợp UBND xã Chư Pưh rà soát, bàn giao toàn bộ hồ sơ để địa phương tiếp tục triển khai. Khi dự án phát sinh nguồn thu, phải ưu tiên hoàn trả hơn 13,1 tỉ đồng tiền tạm ứng còn lại về Quỹ phát triển đất tỉnh.

Đối với hơn 20,3 tỉ đồng của 6 dự án do UBND huyện Chư Sê (trước sắp xếp) quản lý, Sở Tài chính phối hợp UBND xã Chư Sê rà soát từng dự án, xác định nguồn và lộ trình hoàn trả.

Cho thuê đất công sai quy định

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được yêu cầu phối hợp Sở Tài chính xử lý dứt điểm 376 triệu đồng nợ đọng xây dựng cơ bản tại dự án hoàn thiện hạ tầng khu du lịch Biển Hồ.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu xử lý dứt điểm 376 triệu đồng nợ đọng xây dựng cơ bản ở dự án hoàn thiện hạ tầng khu du lịch Biển Hồ ẢNH: ĐỨC PHÚC

Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh phải rà soát tiến độ, khả năng thi hành án và thu hồi hơn 23,1 tỉ đồng tiền tạm ứng quá hạn của 5 dự án liên quan các vụ án kinh tế. Trong đó, Công ty CP xây dựng thương mại Bình An hơn 20,1 tỉ đồng và Công ty TNHH MTV Trung Đạt hơn 2,9 tỉ đồng.

UBND xã Chư Sê được giao kiểm tra, rà soát việc thu hồi, nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ 15,1 tỉ đồng tiền đặt cọc của 3 cá nhân chậm nộp tiền trúng đấu giá 205 lô đất. Trong đó, bà H.T.H trúng đấu giá 107 lô, có 61 lô chậm nộp từ 140 ngày trở lên; ông N.X.A trúng 44 lô, chậm nộp toàn bộ hơn 300 ngày; ông L.V.Đ chậm nộp tiền 54 lô trong hơn 100 ngày. Đồng thời, địa phương phải làm rõ căn cứ pháp lý, nguyên nhân chưa thu hồi khoản tiền này và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm liên quan.

Các phường An Phú, An Khê, Ayun Pa và các xã Gào, Cửu An, Ia Sao, Ia Rbol cũng được yêu cầu rà soát việc thu hồi quỹ đất công ích cho thuê sai quy định để tổ chức đấu giá, quản lý theo quy định.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định việc khắc phục đầy đủ, triệt để các tồn tại, sai phạm theo kết luận thanh tra là nhiệm vụ bắt buộc và thuộc trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu.

Tỉnh không chấp nhận việc báo cáo chung chung, chỉ nêu khó khăn, vướng mắc mà không xác định nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh nếu tiếp tục để chậm trễ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ được giao.