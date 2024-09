22 người chết do sạt lở đất, Yên Bái đang trong tình trạng khẩn cấp

Sáng 10.9, Phó thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa bão tại Yên Bái - tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, sạt lở đất.

Phó thủ tướng Lê Thành Long nghe báo cáo về thiệt hại do mưa lũ gây ra

ẢNH: VGP

Theo báo cáo của UBND tỉnh Yên Bái, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ tối 9.9 đến ngày 10.9, có mưa to đến rất to và giông.

Trên sông Thao tại Yên Bái lũ vẫn đang tiếp tục lên. Dự báo trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tiếp tục lên, duy trì ở mức trên lũ lịch sử; mực nước trên sông Ngòi Thia dao động ở mức cao (phụ thuộc vào điều tiết xả lũ của các thủy điện phía thượng lưu).

Ám ảnh tiếng khóc thét trong trận sạt lở núi kinh hoàng ở Yên Bái

Trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên sông Thao tiếp tục lên và duy trì trên mức lũ lịch sử; mực nước trên sông Ngòi Thia dao động ở mức cao (phụ thuộc vào điều tiết xả lũ của các thủy điện phía thượng lưu).

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) hỗ trợ người dân Yên Bái di chuyển tài sản, khắc phục hậu quả thiên tai ẢNH: CACC

Tính đến sáng 10.9, trên địa bàn tỉnh có 28 người chết và mất tích, trong đó 22 người chết do sạt lở đất (H.Văn Chấn 1 người, H.Lục Yên 11 người, TP.Yên Bái 10 người); 6 người mất tích (H.Lục Yên 2 người, TP.Yên Bái 4 người) và 10 người bị thương. Thiệt hại về nhà ở là 13.558 nhà. Tỉnh Yên Bái đã huy động trên 10.850 người để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Đối với 40 nhà bị sập đổ hoàn toàn, đã di dời và bố trí chỗ ở tạm thời về nhà người thân. Đối với 2.337 nhà phải di dời người và tài sản, đã bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ gia đình tại các nhà văn hóa, trụ sở UBND xã và xen ghép vào các hộ gia đình không bị ảnh hưởng.

Yên Bái chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất gây ra ẢNH: CACC

Đối với các hộ bị ngập (10.399 nhà), đã di dời 41.590 người để bảo đảm an toàn bằng hình thức xen ghép vào nhà người thân và các hộ gia đình không bị ảnh hưởng...

Phó thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, sức khỏe, tính mạng của nhân dân là cao nhất, phải quyết tâm tối đa để không xảy ra sự cố đáng tiếc.

Phó thủ tướng đề nghị Quân khu 2 huy động số xuồng hiện có để hỗ trợ người dân. Tập trung cao cho công tác cứu hộ, cứu nạn; bằng mọi cách cứu hộ 3 người dân đang mắc kẹt trong mưa lũ (đang bám vào cột điện). Khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm tiếp tế cho khu vực bị ảnh hưởng.

Trước đó, đêm 9.9, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký văn bản công bố tình hình khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái về tình huống mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập úng.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc chia sẻ với bà con chạy lũ tại Thái Nguyên sáng 10.9

ẢNH: VGP

Cũng trong sáng nay 10.9, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã đến thị sát, chỉ đạo công tác phòng, chống bão, lụt tại Thái Nguyên.

Báo cáo của tỉnh cho biết, mực nước sông Cầu dâng cao cũng đã gây ngập lụt trên diện rộng tại 8 xã ven sông ở H.Phú Bình.

Tại TP.Phổ Yên, khu vực Phú Cốc thuộc P.Tân Phú (gồm 4 tổ dân phố: Bến Cả, Đồng Lẩm, Đình Phú Cốc, Lợi Bến) với khoảng 400 hộ dân cũng bị ảnh hưởng khi mực nước sông Cầu dâng cao, nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng ven sông, sạt lở bờ sông và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Kiểm tra đập Ba Đa, địa điểm xung yếu nhất của tỉnh Thái Nguyên, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị tỉnh bảo vệ an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho nhân dân. Khi nước rút, huy động lực lượng, nhanh chóng làm sạch vệ sinh môi trường, hỗ trợ nhân dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.