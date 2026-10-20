229 doanh nghiệp vượt qua vòng sơ tuyển Giải thưởng Sao vàng đất Việt

Chiều 19.10, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2026.

Ban tổ chức cho biết, Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2026 được triển khai từ tháng 7.2026 và nhận được hàng nghìn hồ sơ đăng ký tham gia. Qua quá trình rà soát, sàng lọc và lựa chọn tại các tỉnh, thành phố, đơn vị, đã có 316 doanh nghiệp thuộc 31 tỉnh, thành phố trên cả nước được đề cử tham gia giải thưởng.

Hội nghị Hội đồng sơ tuyển của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam được tổ chức trực tiếp và trực tuyến ẢNH: BTC

Năm nay, trong danh sách doanh nghiệp ứng viên, nhiều doanh nghiệp đã từng đoạt Giải thưởng Sao vàng đất Việt các năm trước, các thương hiệu mạnh, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán... có rất nhiều các thương hiệu lớn, có chỉ số kinh doanh tốt.

Phát biểu tại hội nghị sơ tuyển, anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết, năm 2026, nền kinh tế có nhiều biến động, yêu cầu của thị trường ngày càng cao, doanh nghiệp không chỉ cần tăng trưởng về quy mô, mà còn phải mạnh hơn về năng lực, chủ động đổi mới và tạo ra giá trị bền vững.

Vì vậy, việc lựa chọn và tôn vinh những thương hiệu thực sự có uy tín và triển vọng phát triển lại càng có ý nghĩa quan trọng. Trước những yêu cầu từ thực tế, Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2026 cũng có nhiều đổi mới để đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại điểm cầu trực tuyến ẢNH: BTC

Tại hội nghị sơ tuyển, hội đồng bình chọn xem xét, đánh giá các doanh nghiệp trên các tiêu chí và lựa chọn 229 doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn vào vòng thẩm định thực tế và chung tuyển giải thưởng.

Ngay sau hội nghị sơ tuyển, ban tổ chức giải thưởng sẽ tổ chức các đoàn thẩm định thực tế tại các doanh nghiệp đã qua vòng sơ tuyển. Trưởng đoàn thẩm định là các doanh nhân thành đạt, các chuyên gia kinh tế với sự hỗ trợ của các kiểm toán viên uy tín, chuyên gia tài chính kế toán và các cơ quan truyền thông.

Căn cứ kết quả thẩm định, Hội đồng bình chọn chung tuyển Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2026 sẽ lựa chọn những doanh nghiệp tiêu biểu nhất để trao Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2026 kèm theo các danh hiệu Top 10, Top 100, Top 200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam.

Được triển khai từ năm 2003, qua 14 lần tổ chức, Giải thưởng Sao vàng đất Việt đã ghi nhận hơn 6.500 lượt doanh nghiệp tham gia và 2.527 lượt thương hiệu, sản phẩm được vinh danh.

Theo khảo sát của T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, 93,8% doanh nghiệp từng được vinh danh cho biết doanh thu tăng sau khi đạt giải thưởng.