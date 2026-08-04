Khảo sát về giá trị Giải thưởng Sao Vàng đất Việt trên toàn quốc

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - Cơ quan thường trực Giải thưởng Sao Vàng đất Việt vừa chính thức triển khai chương trình khảo sát doanh nghiệp về giá trị giải thưởng trên toàn quốc.

Nâng cao chất lượng và tính minh bạch của giải thưởng

Ban tổ chức vinh danh các doanh nhân đạt giải năm 2024 ẢNH: BTC

Ban tổ chức cho biết, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là hoạt động tôn vinh doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam trong hội nhập quốc tế, được Thủ tướng Chính phủ giao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức từ năm 2003.

Sau 23 năm triển khai (2003 - 2026) với 14 lần tổ chức, Sao Vàng đất Việt đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu dành cho doanh nghiệp Việt Nam, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Giải thưởng đã thu hút hơn 6.500 lượt doanh nghiệp tham gia bình chọn, 2.527 lượt thương hiệu, sản phẩm tiêu biểu được tôn vinh.

Anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết, đây là thời điểm để ban tổ chức nhìn lại một cách khách quan và toàn diện những giá trị thực sự mà giải thưởng đã mang lại cho doanh nghiệp, từ đó đánh giá hiệu quả của các hoạt động đồng hành trong suốt thời gian qua.

Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí, nâng cao chất lượng và tính minh bạch của giải thưởng, đồng thời xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực hơn, trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Tiếp nhận khảo sát đợt 1 trước ngày 15.8.2026

Thông tin về khảo sát giải thưởng ẢNH: BTC

Nội dung khảo sát tập trung đánh giá giá trị mà giải thưởng mang lại đối với doanh nghiệp, bao gồm các tác động về doanh thu, mở rộng thị trường, gia tăng khách hàng và đối tác, nâng cao nhận diện thương hiệu, cũng như hiệu quả của các hoạt động truyền thông, kết nối giao thương và hỗ trợ doanh nghiệp sau khi được vinh danh.

Đồng thời, khảo sát cũng ghi nhận các đề xuất của doanh nghiệp đối với hệ thống tiêu chí bình chọn, các hạng mục giải thưởng, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, đào tạo và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt trong thời gian tới.

Thời gian tiếp nhận khảo sát đợt 1: trước ngày 15.8.2026. Thông tin liên hệ: Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam - Cơ quan thường trực giải thưởng. Địa chỉ: 64 Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Hotline: 02462631837, email: doanhnhantre@vyea.org.vn.