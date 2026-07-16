Kiện toàn 1 phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Chiều 15.7, tại Gia Lai đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026, chương trình trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Tham dự hội nghị, có ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Đặng Hồng Anh nhấn mạnh, trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, tổ chức Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, lấy hiệu quả hỗ trợ hội viên làm trung tâm.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần phát huy vai trò là tổ chức kết nối doanh nhân trẻ trên phạm vi toàn quốc, tạo nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đồng thời thúc đẩy các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực quản trị và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hội viên.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động trọng tâm trên các lĩnh vực xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đào tạo doanh nhân, an sinh xã hội và phát triển tổ chức Hội.

Các chương trình cấp quốc gia tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tạo nhiều giá trị gia tăng cho hội viên và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội nghị kiện toàn nhiều nhân sự Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ẢNH: BTC

Hội nghị đã kiện toàn anh Phan Tấn Đạt, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, giữ chức Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; kiện toàn nhiều nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch và tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Hội nghị cũng thống nhất cho thôi vị trí Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đối với anh Lê Trí Hải theo nguyện vọng cá nhân; đồng thời bổ nhiệm anh Lê Trí Hải giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ Công nghệ và chuyển đổi số Doanh nhân trẻ Việt Nam.