23 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật năm 2025

Ngày 25.12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ 29 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2025 và chương trình công tác năm 2026.

Phiên thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ẢNH: TTXVN



Xử lý dứt điểm các vụ việc cán bộ "biến chất" câu kết với tội phạm "núp bóng" doanh nghiệp

Thông báo phiên họp cho hay, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; các cơ quan chức năng đã tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Nhất là các vụ án, vụ việc gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, sức khỏe của người dân, dư luận bức xúc; các vụ án, vụ việc có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi, thậm chí cả với bị can, đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp và các vụ, việc liên quan đến nhân sự Đại hội đảng các cấp.

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 330 tổ chức đảng và 9.600 đảng viên. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý; trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự.

Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 75.132 tỉ đồng và 633 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 928 tập thể và 3.058 cá nhân.

Công tác thu hồi tài sản tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong năm, các cơ quan tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá trên 1.270 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Riêng các vụ án Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi gần 22.500 tỉ đồng (đạt 55%), nâng tổng số tiền thu hồi được từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay là 119.830 tỉ đồng.

Công tác phòng, chống lãng phí cũng được chỉ đạo đẩy mạnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng nhiều công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí theo đúng nguyên tắc "không để lãng phí kéo dài nhưng cũng không hợp thức hóa sai phạm".

Qua rà soát của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, phân loại, có phương án xử lý đối với gần 3.000 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Đến nay, đã hoàn thành rà soát, xử lý đối với hơn 1.150 dự án và 10.971 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa gần 100 vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào theo dõi, chỉ đạo; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (đã xử lý 98 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, trong đó có 46 trường hợp bị xử lý hình sự).

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp ẢNH: TTXVN

Xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài

Năm 2026, Ban Chỉ đạo yêu cầu Ban Chỉ đạo hai cấp tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; không để tái diễn sai phạm cũ; không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực hiện các dự án, công trình trọng điểm quốc gia và cấp địa phương.

Phấn đấu trong năm 2026, kết thúc điều tra, xử lý 21 vụ án, 5 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí. Nhất là 10 dự án trọng điểm thường trực Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý. Tập trung điều tra, xử lý nghiêm một số vụ án, vụ việc điển hình về thất thoát, lãng phí để răn đe, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện đồng bộ các biện pháp để thu hồi tối đa tài sản ngay từ giai đoạn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án; khuyến khích người phạm tội tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả. Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc truy bắt các đối tượng bỏ trốn và thu hồi tài sản tham nhũng tẩu tán ra nước ngoài.

Cùng đó là tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ sai không dám làm; xử lý dứt điểm "tham nhũng vặt"...

Cũng tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 5 vụ án, 4 vụ việc do đã kết thúc việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.