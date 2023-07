23 chiến binh của đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho World Cup 2023

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hướng tới hành trình World Cup 2023, bắt đầu vào ngày 22.7 tới. Cụ thể, thầy trò HLV Mai Đức Chung lần lượt gặp Mỹ (8 giờ ngày 22.7), Bồ Đào Nha (14 giờ 30 ngày 27.7) và Hà Lan (14 giờ ngày 1.8). Đây là 3 trận đấu cực kỳ khó khăn, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có cơ hội chứng tỏ bản lĩnh, năng lực, cũng như học hỏi từ những nền bóng đá hàng đầu thế giới.

HLV Mai Đức Chung cùng 23 chiến binh xuất sắc của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào giải đấu lịch sử. Dưới đây là những thông tin về dàn cầu thủ sẽ đại diện cho bóng đá nữ nước nhà.

Danh sách chính thức của đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh (cao 1,65 m, nặng 58 kg) là điểm tựa của hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam. Người gác đền từng được tuyển chọn đi đá bóng vì có đôi bàn tay đặc biệt đã trưởng thành rất nhanh thời gian qua, khi chiếm vị trí số 1 và làm nản lòng đối thủ bằng những pha cứu thua xuất sắc.

Thủ môn Kim Thanh

Thủ môn Khổng Thị Hằng (cao 1,69 m, nặng 59 kg) hiện đang chơi cho CLB Than Khoáng sản Việt Nam. Khổng Thị Hằng từng là thủ môn số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam ở ASIAD 18, được tạo điều kiện bắt luân phiên với Kim Thanh ở một số giải đấu.

Thủ môn Khổng Thị Hằng

Thủ môn Đào Thị Kiều Oanh (cao 1,70 m, nặng 60 kg) có lần đầu dự World Cup 2023 ở tuổi 20. Kiều Oanh từng viết bản cam kết để xin bố mẹ đi đá bóng. Hiện người gác đền sinh năm 2003 đang là thủ môn của CLB nữ Hà Nội.

Thủ môn Đào Thị Kiều Oanh

Hậu vệ Hoàng Thị Loan (cao 1,58 m, nặng 50 kg) là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất nhờ ngoại hình nổi bật cùng lối chơi dũng mãnh. Hoàng Thị Loan mạnh ở những pha tranh chấp tay đôi và được tin tưởng ở vị trí hậu vệ trái.

Hoàng Thị Loan (áo trắng)

Hậu vệ Trần Thị Thu (cao 1,57 m, nặng 54 kg) là chốt chặn vững vàng ở hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam với khả năng đọc tình huống và phát động tấn công rất tốt bằng những đường chuyền xuyên tuyến. Trần Thị Thu đá chính ở 2 trận đấu gặp New Zealand và Tây Ban Nha, cho thấy niềm tin của HLV Mai Đức Chung vào cầu thủ này.

Hậu vệ Trần Thị Thúy Nga (cao 1,63 m, nặng 55 kg) có kinh nghiệm thi đấu dạn dày cùng khả năng tranh chấp, phòng ngự tương đối ổn, là phương án dự phòng cho hàng thủ đội tuyển nữ Việt Nam.

Trần Thị Thu (số 4) và Trần Thị Thúy Nga (số 6)

Hậu vệ Trần Thị Thu Thảo (cao 1,58 m, nặng 50 kg) là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất ở hệ thống phòng ngự đội tuyển nữ Việt Nam, có khả năng lên công về thủ bền bỉ ở cánh phải.

Thu Thảo (áo đỏ) bền bỉ ở cánh phải

Hậu vệ Trần Thị Hải Linh (cao 1,66 m, nặng 56 kg) là cầu thủ đa năng nhất đội tuyển nữ Việt Nam khi chơi được ở vị trí trung vệ, tiền vệ trung tâm và tiền vệ tấn công. Ở tuổi 22, Hải Linh đã là thủ quân CLB nữ Hà Nội I. Cầu thủ sinh năm 2001 được HLV Mai Đức Chung giao vị trí trung vệ lệch phải trong sơ đồ 5-4-1 của đội tuyển nữ Việt Nam.

Hải Linh rất đa năng

Hậu vệ Lương Thị Thu Thương (cao 1,68 m, nặng 51 kg) hiện chơi cho CLB nữ Than Khoáng sản Việt Nam. Với khả năng tranh chấp tốt cùng lối chơi mạnh mẽ, Thu Thương là tài năng trẻ hàng đầu ở tuyến phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Thu Thương cùng Chương Thị Kiều đã hợp sức tạo thành tấm lá chắn ở hàng thủ giúp đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu xuất sắc ở Asian Cup 2022, qua đó giành vé đến World Cup 2023.

Thu Thương thi đấu chững chạc dù còn rất trẻ

Hậu vệ Nguyễn Thị Mỹ Anh (cao 1,54 m, nặng 55 kg) Tốc độ là điểm mạnh nhất của hậu vệ trái này, rất hiệu quả trong những pha lên tham gia tấn công và chồng biên. Chỉ cao 1,54 m nhưng bù lại Mỹ Anh có thể lực dồi dào giúp cô lên công về thủ bền bỉ.

Mỹ Anh là ẩn số ở cánh trái

Hậu vệ Chương Thị Kiều (cao 1,66 m, nặng 57 kg) được đánh giá cao ở năng lực phòng ngự với thể hình tốt, khả năng bọc lót, phán đoán, cản phá hay chỉ huy hàng thủ đều ấn tượng. Hiện Chương Thị Kiều đang "chạy đua" với thời gian để kịp hồi phục 100% thể trạng cho World Cup 2023.

Chương Thị Kiều đang hồi phục sau chấn thương

Hậu vệ Lê Thị Diễm My (cao 1,59 m, nặng 51 kg) có kỹ năng phòng ngự tốt, tranh chấp hiệu quả và bọc lót ấn tượng. Diễm My từng sắm vai dự bị, nhưng giờ đã đóng vai chủ chốt ở hàng thủ. Ở các trận đấu với Đức hay New Zealand, Diễm My đều thi đấu dũng mãnh, bền bỉ đeo bám đối thủ.

Diễm My là lá chắn vững vàng ở hàng thủ

Tiền vệ Dương Thị Vân (cao 1,50 m, nặng 48 kg) hiện chơi cho CLB Than Khoáng sản Việt Nam. Dương Thị Vân cũng có thể hình khiêm tốn, nhưng thi đấu bền bỉ, cần cù, có khả năng tranh chấp tốt và hoạt động ở cường độ cao trong cả trận đấu. Ở trận gặp New Zealand, Dương Thị Vân là một trong những cầu thủ hay nhất trận khi đã càn quét rất tốt để hỗ trợ hàng thủ.



Dương Thị Vân luôn bền bỉ

Tiền vệ Trần Thị Thùy Trang (cao 1,57 m, nặng 49 kg) sở hữu nhãn quan cực tốt, khả năng quan sát và xoay xở nhạy bén ở giữa sân. Cùng với Huỳnh Như, Thùy Trang là "đầu tàu" về mặt kinh nghiệm thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023, được đánh giá cao với sự chuyên nghiệp, mẫu mực. Thùy Trang cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023.

Đội phó Thùy Trang là cầu thủ lớn tuổi nhất của đội tuyển nữ Việt Nam

Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy (cao 1,53 m, nặng 48 kg) là ngòi nổ lợi hại với nguồn năng lượng dồi dào, dẫu cho sở hữu thể hình khiêm tốn. Cầu thủ gốc Quảng Ngãi được HLV Mai Đức Chung dự đoán sẽ ghi bàn ở World Cup 2023. Bích Thùy chính là tác giả của pha lập công lịch sử đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam hạ Đài Loan để đến với sân chơi thế giới.

Bích Thùy (số 15) nhạy bén và thông minh

Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (cao 1,60 m, nặng 55 kg) hiện đang thi đấu cho CLB Phong Phú Hà Nam. Nói đến Tuyết Dung là người hâm mộ nghĩ ngay đến những siêu phẩm bàn thắng của cô mà cả các cầu thủ nam cũng khó thực hiện. Với kỹ thuật điêu luyện cùng sự khéo léo và tinh tế, Tuyết Dung là niềm hy vọng tạo đột biến hàng đầu của đội tuyển nữ Việt Nam. Theo Opta, Tuyết Dung có thể sẽ ghi bàn với một khoảnh khắc xuất thần, như cách cô đã sút tung lưới Malaysia từ chấm phạt góc từ những cú sút bằng cả chân trái và chân phải.

Tuyết Dung rất kỹ thuật

Tiền vệ Thái Thị Thảo (cao 1,59 m, nặng 52 kg) là tác giả cú đánh đầu mang về chiến thắng 2-0 cho tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan. Rồi ở trận quyết định với Đài Loan, cô có đường chuyền bóng sắc bén để Bích Thùy ghi "bàn thắng vàng" giành chiến thắng 2-1. Cô gái quê Nghệ An không ngừng nỗ lực để chiếm vị trí đá chính ở CLB Hà Nội, giờ đây cô cũng là lựa chọn mới của HLV Mai Đức Chung ở vai trò tiền vệ của tuyển nữ Việt Nam.

Thái Thị Thảo (số 11) chơi nhiệt huyết

Tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự (cao 1,50 m, nặng 48 kg) là "bé hạt tiêu" của đội tuyển nữ Việt Nam khi chỉ cao vỏn vẹn 1m50, nhưng có tốc độ và sự khéo léo trời ban. Vạn Sự được thử nghiệm ở vị trí hậu vệ phải trong các trận đã qua, hứa hẹn là quân bài dự phòng chất lượng.

Vạn Sự có tốc độ và sự tinh quái

Tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã (cao 1,63 m, nặng 51 kg) là tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua. Sở hữu tốc độ, khả năng rê dắt cùng kỹ năng dứt điểm tiến bộ từng ngày, Thanh Nhã là một trong những cầu thủ đáng xem nhất của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023.

Thanh Nhã sẽ bùng nổ

Tiền đạo Huỳnh Như (cao 1,58 m, nặng 49 kg) là "linh hồn" trên hàng công đội tuyển nữ Việt Nam với chiều cao 1,57 m, cân nặng 55 kg, hiện đang chơi cho CLB Lank Vilaverdense của Bồ Đào Nha. Không chỉ là chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1991 còn sắm vai thủ lĩnh tinh thần nhờ khả năng khích lệ đồng đội cùng kinh nghiệm thi đấu dạn dày. Huỳnh Như là đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023.

Đội trưởng Huỳnh Như giàu kinh nghiệm

Tiền đạo Phạm Hải Yến (cao 1,62 m, nặng 52 kg) có kinh nghiệm thi đấu dày dạn, khả năng không chiến, tì đè tốt cùng sự nhạy bén trong vòng cấm. Từ chỗ chỉ đóng "vai phụ" ở đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 30, Hải Yến đã trưởng thành và chiếm một suất chính thức bên cạnh đàn chị Huỳnh Như. Hải Yến được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023.

Đội phó Hải Yến nhanh nhạy trong vòng cấm

Tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng (cao 1,65 m, nặng 54 kg) hiện chơi cho CLB Than Khoáng sản Việt Nam. Thúy Hằng từng nhiều lần lỡ hẹn với sân chơi SEA Games do chấn thương, nhưng đã kịp bình phục để dự World Cup. Thúy Hằng có tốc độ, sự càn lướt cùng khả năng hỗ trợ tấn công tốt, song vẫn cần cải thiện nhiều hơn ở khâu dứt điểm.

Thúy Hằng là nhân tố đáng gờm

Tiền đạo Vũ Thị Hoa (cao 1,63 m, nặng 51 kg) là vua phá lưới giải vô địch quốc gia nữ 2022 với 9 bàn thắng, sau đó được HLV Mai Đức Chung đôn lên đội tuyển nữ Việt Nam. Với tốc độ và sự nhanh nhạy, Vũ Thị Hoa là quân bài dự phòng đáng chú ý của đội nữ ở World Cup 2023. "Em út" của đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng tạo nên kỳ tích, như cách cầu thủ này đã vượt qua nhiều khó khăn để viết nên câu chuyện của riêng mình.