23 doanh nghiệp Cà Mau nợ bảo hiểm hơn 135 tỉ đồng, ảnh hưởng 1.686 lao động

Ngày 1.6, theo Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Cà Mau, có 23 doanh nghiệp trên địa bàn đang chậm đóng, nợ bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp) với tổng số tiền hơn 135,5 tỉ đồng (bao gồm cả tiền lãi chậm đóng).

Tình trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của 1.686 người lao động; trong đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu thủy sản và xây dựng chiếm phần lớn số nợ cũng như thời gian nợ lâu nhất.

Đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần kinh doanh chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt với số tiền chậm đóng hơn 42 tỉ đồng trong 86 tháng, ảnh hưởng đến 380 người lao động.

Tiếp theo là Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản CADOVIMEX với số nợ gần 27,9 tỉ đồng kéo dài 82 tháng, ảnh hưởng đến 325 lao động. Tương tự, Công ty cổ phần thực phẩm thủy sản xuất khẩu Cà Mau chậm đóng hơn 10 tỉ đồng trong 131 tháng.

Đáng chú ý dẫn đầu danh sách về nợ kéo dài là các doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần thực phẩm Đại Dương nợ 8,5 tỉ đồng trong 181 tháng, tương đương hơn 15 năm, ảnh hưởng đến 229 lao động; Công ty TNHH Nhật Đức Cà Mau dù nợ gần 4 tỉ đồng nhưng có thời gian chậm đóng dài nhất, tới 182 tháng, hơn 15 năm.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau, thời gian qua ngành đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai nhiều biện pháp xử lý, từ thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính đến hoàn thiện hồ sơ yêu cầu thi hành án đối với các doanh nghiệp nợ bảo hiểm.

Tuy nhiên, việc thu hồi các khoản nợ này đang gặp nhiều khó khăn do nhiều doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, phá sản hoặc đang thực hiện thủ tục giải thể.

Trường hợp điển hình là Công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản CADOVIMEX. Dù cơ quan chức năng đã tích cực đôn đốc thi hành án nhưng qua xác minh, toàn bộ tài sản của doanh nghiệp đã được thế chấp tại 5 ngân hàng và không còn tài sản khác để thi hành án.

Trước thực trạng trên, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp chủ doanh nghiệp nợ bảo hiểm có dấu hiệu cố tình chậm đóng hoặc không đóng bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.