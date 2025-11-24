Công ty bán kem chống nắng giả cho chồng Đoàn Di Băng, đang nợ bảo hiểm

Như Thanh Niên đã đưa tin, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã công bố danh sách 2.063 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang nợ hơn 315 tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trụ sở Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Trong danh sách này, có Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai (đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, có 36 lao động) nợ 3 tháng, tổng số tiền gần 350 triệu đồng.

Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai là nơi đã sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả, sau đó Nguyễn Quốc Vũ (47 tuổi, ở TP.HCM, chồng Đoàn Di Băng) là người phân phối, bán ra thị trường.

Bắt 2 Phó giám đốc Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai

Liên quan đến vụ việc, đầu tháng 11.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Quốc Vũ cùng 2 Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai là Đinh Văn Liên (44 tuổi, ở phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi, ở phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả" xảy ra tại Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Chồng Đoàn Di Băng cùng 2 Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả" ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phát hiện Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai do Đinh Văn Liên làm Phó tổng giám đốc, nhưng thực tế là chủ sở hữu, có hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group có trụ sở tại TP.HCM do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Khoảng tháng 1.2025, tại Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội "sản xuất, buôn bán hàng giả", quy định tại Điều 192 bộ luật Hình sự năm 2015.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng) ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Qua khám xét công ty, nơi ở, cơ quan công an đã tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can.

Công an tỉnh Đồng Nai đánh giá đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 29.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai, liên quan các sản phẩm gia đình Đoàn Di Băng bị kiểm tra, thu hồi.