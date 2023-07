Năm nay có 23 phim tranh giải Sư tử vàng - giải thưởng cao nhất của LHP Venice. Các phim nổi bật: Dogman (Luc Besson đạo diễn), The Killer (David Fincher), Maestro (Bradley Cooper), The Beast (Bertrand Bonello)… Châu Á góp mặt với phim duy nhất Evil Does Not Exist của nhà làm phim Nhật Ryusuke Hamaguchi.

Ava DuVernay là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh giải Sư tử vàng INDEPENDENT

Trong số 23 phim này, chỉ có 5 phim do nữ đạo diễn là Origin (Ava DuVernay, Mỹ), The Green Border (Agnieszka Holland, Ba Lan), Holly (Fien Troch, Bỉ), Priscilla (Sofia Coppola, Mỹ) và Woman Of (Małgorzata Szumowska, Ba Lan). Ava DuVernay là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tranh giải Sư tử vàng.

Đạo diễn Ý Liliana Cavani và nam diễn viên Trung Quốc Lương Triều Vỹ sẽ nhận giải Sư tử vàng - Thành tựu trọn đời tại LHP năm nay.