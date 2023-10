232 cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Theo đại diện Cục CSGT (C08) Bộ Công an, từ 30.8 - 15.10, 6 tổ công tác của Bộ Công an do C08 chủ trì đã phối hợp với công an 58 tỉnh, thành kiểm soát, xử lý theo chuyên đề "người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn, ma túy và chở quá tải trọng". Qua đó, đã phát hiện và bàn giao công an địa phương xử lý 6.391 trường hợp vi phạm.



232 cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn bị tổ công tác đặc biệt của Bộ Công an phát hiện, xử lý

DUY HOÀNG

Trong số này, 6.119 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 46 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn; 32 trường hợp vi phạm chất ma túy; 12 trường hợp vi phạm về tải trọng và 187 trường hợp vi phạm khác.

Đặc biệt, đại diện C08 cho hay, qua xác minh nhanh có 232 trường hợp là cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn.

Ngoài những vi phạm kể trên, 6 tổ công tác của Bộ Công an đã lập biên bản, bàn giao cho công an địa phương khởi tố 8 vụ với 9 bị can để xử lý hình sự. Trong đó, 3 vụ, 4 bị can về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý; 3 vụ, 3 bị can chống người thi hành công vụ và 2 vụ, 2 bị can về hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Các tổ công tác của Bộ Công an cũng chuyển cơ quan cảnh sát điều tra các địa phương xác minh, xử lý 37 vụ liên quan đến ma túy, giấy phép lái xe giả, có dấu hiệu chống người thi hành công vụ…

Điển hình, tại Bắc Giang, lực lượng chức năng phát hiện, bàn giao cho công an địa phương lập biên bản xử lý 436 trường hợp vi phạm, trong đó 399 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, 1 trường hợp vi phạm ma túy, 32 trường hợp vi phạm khác. Qua xác minh, có 19 trường hợp vi phạm là cán bộ, công chức.

Theo đại diện C08, những trường hợp vi phạm là cán bộ, công chức sẽ bị gửi thông báo vi phạm về cơ quan, đơn vị công tác. Việc gửi thông báo này đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành được nâng cao, mọi người khi tham gia giao thông đều bình đẳng, vi phạm đều bị xử lý mà không có vùng cấm.

Đại diện C08 cho hay, thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an để tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn; gửi thông báo vi phạm của cán bộ, đảng viên, công chức đến cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm và quyết tâm hình thành bằng được thói quen, văn hóa "đã uống rượu bia thì không lái xe".