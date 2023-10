Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên 'lệnh' xử nghiêm cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn

Thượng tá N.M.H, Phó trưởng Công an TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã bị tổ công tác của Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên lập biên bản vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô.