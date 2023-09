Phó trưởng Công an TP.Thái Nguyên vi phạm nồng độ cồn, bị lập biên bản

Theo nguồn tin của Thanh Niên, thượng tá N.M.H, Phó trưởng Công an TP.Thái Nguyên, có trong danh sách 127 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, đã bị tổ công tác của Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên lập biên bản.



Tổ công tác Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên lập chốt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn TP.Thái Nguyên tối 20.9 CTV

Trước đó, lúc 13 giờ 28 ngày 20.9, thượng tá N.M.H điều khiển ô tô biển kiểm soát 20A - 422.XX, bị tổ công tác của Bộ Công an và Công an tỉnh Thái Nguyên đo nồng độ cồn, phát hiện vi phạm ở mức 1 (chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở). Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm điều lệnh công an nhân nhân đối với thượng tá N.M.H.

Trước đó, từ ngày 19 - 20, tổ công tác của Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên một số tuyến đường, phố tại TP.Thái Nguyên. Trong 2 ngày, tổ công tác phát hiện và lập biên bản 127 trường hợp vi phạm khi điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép.

Với người dân vi phạm nồng độ cồn, Cục Cảnh sát giao thông bàn giao cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên trực tiếp xử lý. Đối với trường hợp vi phạm là cán bộ, công chức... Cục Cảnh sát giao thông bàn giao, đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thông tin đơn vị công tác để xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến thông tin một số cán bộ, công chức bị lập biên bản xử lý vi phạm nồng độ cồn, ông Trần Trọng Chung, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên, cho biết chưa nhận được thông tin cụ thể những trường hợp vi phạm. "Chúng tôi sẽ cử người liên hệ với Công an tỉnh Thái Nguyên để xác minh về cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn", ông Chung nói.



Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay địa phương này đã phát hiện, xử lý 9.185 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn.

Cán bộ, chiến sĩ công an vi phạm nồng độ cồn bị xử lý thế nào?

Theo quy định tại điểm e khoản 11 điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng; bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng.

Đối với cán bộ, chiến sĩ công an, ngoài bị phạt tiền nếu vi phạm như nói trên, thì còn bị xử lý kỷ luật bằng hình thức không xét tặng danh hiệu thi đua của năm nếu vi phạm điều lệnh uống rượu, bia và các chất có cồn trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực, giờ trực theo quy định tại khoản 3 điều 9 Thông tư 02/2021/TT-BCA .