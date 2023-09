Xem nhanh 12h: Tháo chạy khi bị đo nồng độ cồn | Tháo dỡ căn nhà 4 mặt tiền ở TP.HCM

Bản tin Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên ngày 26.9.2023 có những tin tức đáng chú ý sau:

Tháo chạy khi gặp chốt đo nồng độ cồn của tổ công tác Bộ Công an

Tối 25.9, tổ công tác của Bộ Công an do Cục CSGT và Cục Công tác chính trị thực hiện đã ra quân tổng kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó chủ yếu kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy ở Bình Dương.

Chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ, tổ công tác của Bộ Công an đã lập biên bản xử lý trên 50 trường hợp vi phạm tại ngã tư Chiêu Liêu trên đường ĐT743 (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An).

Đáng chú ý, có trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT mà phóng xe máy bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an chạy bộ giữ lại. Có trường hợp còn gây sự với cả phóng viên báo chí tác nghiệp tại hiện trường.

Thót tim cảnh cướp ngân hàng ở Tiền Giang

Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng.

Theo thông tin ban đầu, vụ cướp ngân hàng xảy ra vào khoảng 13 giờ 45 ngày 25.9. Thời điểm trên, Phòng giao dịch của chi nhánh Agribank TP.Mỹ Tho trên đường Ngô Gia Tự xã Trung An, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đang mở cửa hoạt động.

Thót tim cảnh nổ súng cướp ngân hàng ở Tiền Giang

Tháo dỡ căn nhà 4 mặt tiền nằm giữa giao lộ quận Tân Phú suốt chục năm

Ngày 25.9, ông Nguyễn Quốc Bình, Phó chủ tịch UBND Q.Tân Phú, cho biết chủ căn nhà án ngữ giao lộ Âu Cơ - Lũy Bán Bích - Ba Vân trên địa bàn quận suốt chục năm qua đã đồng ý bàn giao căn nhà để quận tháo dỡ.

Theo lãnh đạo Q.Tân Phú, năm 2017 chủ nhà được bố trí một nền đất tái định cư tại hẻm 525 đường Lê Trọng Tấn (P.Sơn Kỳ). Tuy nhiên khi triển khai xây dựng thì nảy sinh một số vấn đề nên quận bố trí lại nền đất tái định cư khác.

Philippines tố hải cảnh Trung Quốc dựng “rào chắn nổi” ở Biển Đông

Lực lượng tuần duyên Philippines cùng Cục Ngư nghiệp và Nguồn lợi thủy sản Philippines “lên án mạnh mẽ” việc Trung Quốc lắp đặt rào chắn tại một phần thuộc bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Hôm 25.9, lực lượng tuần duyên Philippines thông báo đã tháo dỡ thành công rào chắn này.

Ảnh chụp từ clip quay cảnh tuần duyên Philippines xử lý rào chắn LỰC LƯỢNG TUẦN DUYÊN PHILIPPINES

