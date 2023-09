Tiếp tục phát hiện nhiều cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn

Theo đại diện Cục CSGT (C08) Bộ Công an, với tinh thần xử lý vi phạm triệt để vi phạm trật tự an toàn giao thông "không ngoại lệ, không vùng cấm", các tổ công tác của C08 tiếp tục phối hợp với công an các tỉnh Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Trà Vinh và Đắk Lắk ra quân kiểm soát nồng độ cồn.



Lực lượng CSGT kiểm soát, xử lý vi phạm tại TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) MINH NHẬT

Đại diện C08 cho hay, trong ngày 23.9, các tổ công tác phối hợp với 5 địa bàn kể trên phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm, trong đó có tới 199 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 1 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khai nhận là cán bộ, công chức, nhà báo, luật sư. Các trường hợp này, C08 đã gửi thông báo đến cơ quan công tác để có biện pháp xử lý, kỷ luật theo quy định

Tại Bắc Giang, C08 bố trí 3 tổ công tác, phối hợp với Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Bắc Giang và các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm soát, phát hiện, xử lý 100 trường hợp vi phạm, trong đó có 92 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. C08 xác định có Phó giám đốc Trung tâm quỹ đất TP.Bắc Giang (Bắc Giang) và Trưởng phòng TN-MT TP.Bắc Giang vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm tại địa bàn H.Châu Thành (Trà Vinh) MINH NHẬT

Tại Đắk Lắk, C08 bố trí 1 tổ công tác phối hợp với PC08 Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý 45 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có nhiều cán bộ, công chức như Giám đốc Bưu điện TP.Buôn Ma Thuột, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch H.Ea Kar, Phó trưởng phòng Kinh tế hạ tầng H.Ea Kar, Giám đốc Trạm đăng kiểm số 47-03D (xã Ea Đar, H.Ea Kar), 1 trường hợp khác khai là cán bộ Chi cục thú y Đắk Lắk, 2 trường hợp xuất trình thẻ nhà báo.

Tại Trà Vinh, C08 phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý 35 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó 1 trường hợp không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn.

Tại Nghệ An, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Tại Hà Tĩnh, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 20 trường hợp vi phạm, trong đó có 1 phóng viên.