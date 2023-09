Cả trăm quan chức, công an, bộ đội... vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 388 nêu rõ, trong 9 tháng năm 2023, tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông với tinh thần không vùng cấm, không ngoại lệ KIẾN TRẦN

Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn chưa được giải quyết; vẫn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân.

Ngoài ra, ý thức chấp hành về trật tự, an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông chưa tốt; cá biệt, có một số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, đã bị xử lý nghiêm.

Tài xế xe biển xanh vi phạm nồng độ cồn: 'Chỉ có uống 1 ly bia thôi'

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, ngăn chặn, kéo giảm tai nạn, Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT cải tạo ngay các "điểm đen", đường tránh nạn, biển cảnh báo, chỉ dẫn… Đồng thời, giao Bộ Công an thường xuyên tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề, nhất là về kiểm soát nồng độ cồn, xử lý nghiêm theo quy định, tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp, xin xỏ.

Vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông KIẾN TRẦN

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, ngoài các chuyên đề, kế hoạch của lực lượng CSGT công an các địa phương, Bộ Công an đã thành lập 6 tổ công tác, trong đó có lực lượng của Văn phòng Bộ Công an, Cục CSGT, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị phối hợp với công an các địa phương tổng kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; trong đó có chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong người có chất ma túy, nồng độ cồn.

Nhiều cán bộ, quan chức vi phạm nồng độ cồn

Theo Cục CSGT, với tinh thần xử lý không ngoại lệ, không vùng cấm, sau gần 1 tháng thực hiện kế hoạch, 6 tổ công tác của Bộ Công an đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có hơn 100 trường hợp là công chức, viên chức, công an, bộ đội, nhà báo… và đã gửi thông báo vi phạm về cơ quan những cá nhân vi phạm.

Lực lượng CSGT xử lý một trường hợp là chủ tịch UBND một phường ở Hà Nội không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn KIẾN TRẦN

Điển hình, tối 5.9, Tổ công tác số 2 của Bộ Công an phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Nội tổ chức kiểm tra, xử lý tại QL21B đoạn qua địa bàn Q.Hà Đông (Hà Nội) đã phát hiện ông Đ.M.K, cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an Q.Ba Đình (Hà Nôi), lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,275 mg/lít khí thở và không có những giấy tờ liên quan như bằng lái, đăng ký, bảo hiểm.

Đáng chú ý, khi vi phạm, ông K. đã khai tên sai, nhưng sau đó tổ công tác đã xác minh và lập biên bản, gửi thông báo về Công an TP.Hà Nội để chỉ đạo kiểm điểm, xem xét xử lý cán bộ vi phạm này.

Tiếp đó, rạng sáng 9.9, Tổ công tác số 2 tiếp tục phối hợp với Công an TP.Hà Nội làm nhiệm vụ ở đường Trần Khát Chân (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện và lập biên bản đối với ông P.X.T, cán bộ Công an P.Hàng Bạc (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội), lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,672 mg/lít khí thở.

Quá trình xử lý, ông T. không chấp hành việc ký biên bản vi phạm hành chính và biên bản vi phạm điều lệnh công an nhân dân, mặc dù tổ công tác đã giải thích và yêu cầu nhiều lần. Trường hợp này, Cục CSGT cũng đã gửi thông báo về Công an TP.Hà Nội để xem xét xử lý.

Lực lượng CSGT cho hay sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trên tinh thần không vùng cấm, không ngoại lệ KIẾN TRẦN

Tối 14.9, Tổ công tác số 3 của Bộ Công an phối hợp với Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) dừng kiểm tra xe ô tô do ông C.S.D cầm lái và xác định tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,124 mg/lít khí thở. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định ông D. là bí thư huyện ủy một huyện tại Bình Thuận. Tổ công tác số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời gửi thông báo về nơi làm việc của ông D. để có hình thức xử lý, kiểm điểm.

Ngoài những trường hợp trên, các tổ công tác cũng xử lý nhiều người vi phạm nồng độ cồn là công chức, viên chức, công an… như chủ tịch UBND một huyện ở Thừa Thiên - Huế, Chánh văn phòng HĐND TP.Hải Phòng, Chánh văn phòng Sở Ngoại vụ TP.Hải Phòng, một thượng tá đang công tác ở Quân khu 5…

Cục CSGT cho hay, trong thời gian tới, các tổ công tác của Bộ Công an sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn với tinh thần không có vùng cấm, không ngoại lệ, không tác động, xin xỏ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia.