CSGT Quảng Bình: Tài xế xe biển xanh vi phạm nồng độ cồn thừa nhận đã uống bia

Sáng 23.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Đội CSGT đường bộ (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình) cho biết ông là người trực tiếp làm nhiệm vụ cùng Tổ công tác số 5 - Cục CSGT (Bộ Công an) vào tối 21.9 và phát hiện tài xế P.Đ.H (48 tuổi, ngụ TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển xe biển xanh BS 92E - 22.XX có nồng độ cồn.



"Xe đó do Cục CSGT kiểm tra, đo nồng độ cồn của lái xe, máy đo cho kết quả 0,0243 mg/L khí thờ. Lúc lập biên bản, tài xế thừa nhận có uống mấy lon. Toàn bộ sự việc được camera của anh em Cục CSGT, Thanh tra Bộ Công an quay lại. Sau đó, chúng tôi lập biên bản đưa xe về Công an TP.Đồng Hới. Tất cả cũng thể hiện rất rõ trong biên bản, lái xe có uống mấy lon, có nồng độ cồn trong máu vượt quá mức cho phép…", vị này nói với Thanh Niên.

Tài xế điều khiển xe biển xanh này đã vi phạm nồng độ cồn THANH LỘC

Sáng cùng ngày (23.9), trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo một phòng nghiệp vụ của Cục CSGT Bộ Công an cho hay các tổ công tác khi làm nhiệm vụ đều áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có ghi lại hình ảnh để chứng minh hành vi, người vi phạm không thể chối cãi. Trường hợp tài xế H. vi phạm nồng độ cồn được thể hiện qua cả 2 máy đo định tính và định lượng. Ngoài ra, tài xế cũng đã thừa nhận có uống bia, được thể hiện trong video lực lượng chức năng ghi lại.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng gần 22 giờ ngày 21.9, Tổ công tác số 5 - Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp lực lượng CSGT tỉnh Quảng Bình lập chốt kiểm tra trên QL1 đã dừng, kiểm tra xe biển xanh BS 92E - 22.XX do tài xế H. điều khiển. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng phát hiện tài xế H. vi phạm ở mức 0,0243 mg/L khí thở.

Xuất trình các giấy tờ liên quan đến người điều khiển và phương tiện với tổ công tác, đăng ký xe trên thuộc loại xe biển xanh, chủ sở hữu là Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày làm việc đối với tài xế H.

Trước đó, chiều 22.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại H.Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, đã tiếp nhận thông tin tài xế của bệnh viện bị lập biên bản xử phạt do vi phạm nồng độ cồn tại Quảng Bình. Theo ông Hùng, tài xế H. báo cáo bị cảm, lại bị bệnh đau mắt đỏ nên có uống thuốc và dùng thêm thuốc nhỏ mắt, có uống nước trái cây.

Trong sáng 23.9, PV Thanh Niên tiếp tục gọi điện, nhắn tin với ông Nguyễn Đình Hùng để tìm hiểu thêm về các thông tin ngược nhau giữa biên bản do CSGT lập với báo cáo của tài xế, cũng như việc có hay không xe 92E - 22.XX lúc này đang chở lãnh đạo bệnh viện, tuy nhiên hiện vẫn chưa nhận được phản hồi.