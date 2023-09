Người dân 'than trời' đăng ký xe mới theo biển số định danh, Cục CSGT nói gì?

Từ ngày 15.8, Thông tư 24/2023 (Thông tư 24) của Bộ Công an có hiệu lực, với nhiều quy định mới liên quan đến đăng ký, cấp biển số xe. Theo quy định, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh, nghĩa là "biển theo người" chứ không còn "biển theo xe" như trước đây. Khi chuyển quyền sở hữu, biển số sẽ được giữ lại và cấp cho chủ cũ khi đăng ký xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Người dân đăng ký xe mới theo biển số định danh ĐÌNH HUY

Với quy định mới, khi chuyển quyền sở hữu, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi đăng ký và biển số (kê khai trên cổng dịch vụ công), trực tiếp nộp đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe… Người dân cho rằng thủ tục này rất rườm rà.



Trong khi đó, người dân đi mua xe mới cũng "than trời" do không bấm được biển số. Lý do, khi đăng nhập vào cổng dịch vụ công và kê khai thông tin trong giấy khai đăng ký xe, người dân gặp tình trạng hệ thống trực tuyến quá tải, nhiều lúc không thể truy cập, mất nhiều thời gian. Thậm chí, một số người dân phải chờ 1 tháng để bấm biển số.

Lý giải về những khó khăn khi đăng ký xe máy mới, thiếu tướng Lê Xuân Đức cho biết, để triển khai các quy định mới của Thông tư 24, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT xây dựng, nâng cấp hệ thống đăng ký, quản lý xe phù hợp với các quy định mới, đưa vào sử dụng từ ngày 15.8.

Khi chuyển đổi toàn bộ cơ sở dữ liệu đăng ký xe từ hệ thống cũ sang hệ thống mới đã phát sinh một số lỗi kỹ thuật. Bên cạnh đó, dữ liệu kết nối từ Cổng dịch vụ công quốc gia; Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính); Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) có lúc chưa đồng bộ.

"Bước đầu thực hiện các quy định mới của Thông tư 24 và hệ thống đăng ký, quản lý xe mới nên cán bộ đăng ký xe thao tác, thực hiện các chức năng của hệ thống còn lúng túng. Vì vậy, những ngày đầu khi thông tư mới có hiệu lực, người dân kê khai đăng ký xe trên cổng dịch vụ công còn khó khăn, cán bộ giải quyết đăng ký xe trên hệ thống đăng ký bị chậm so với quy định", ông Đức giải thích.

Phó cục trưởng Cục CSGT cho biết thêm, cục đã chủ động chỉ đạo các đơn vị chức năng khắc phục các lỗi phát sinh, hỗ trợ công an địa phương 24/7, do đó đã cơ bản giải quyết những vướng mắc trên hệ thống.

Về khó khăn trong việc sang tên do xe đã bán qua nhiều đời chủ, theo ông Đức, Thông tư 24 đã có quy định giải quyết đăng ký sang tên xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều tổ chức, cá nhân, thiếu giấy tờ mua bán xe hoặc giấy tờ mua bán xe không hợp lệ.

"Trường hợp có giấy bán của chủ xe (đứng tên trong đăng ký xe) và giấy bán xe của người bán cuối cùng thì được giải quyết trong thời hạn 2 ngày. Trường hợp không có giấy tờ mua bán xe hoặc giấy tờ mua bán xe không hợp lệ thì cơ quan đăng ký xe sẽ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trong thời hạn 30 ngày, gửi thông báo việc tiếp nhận giải quyết đăng ký xe tới chủ xe, đồng thời tiến hành xác minh tại đơn vị nghiệp vụ.

Sau 30 ngày, nếu xe không có tranh chấp, khiếu kiện hoặc liên quan đến xe trộm cắp hoặc tang vật vụ án thì cơ quan đăng ký xe sẽ làm thủ tục thu hồi và giải quyết đăng ký sang tên xe theo quy định tại điều 15 Thông tư 24", thiếu tướng Lê Xuân Đức nhấn mạnh.