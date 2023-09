Không chịu đo nồng độ cồn, chủ tịch phường ở Hà Nội bị xử phạt

Trưa 22.9, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Phòng CSGT (PC08) Công an Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông L.H.Q, Chủ tịch UBND P.Trần Phú (Q.Hoàng Mai, Hà Nội), 56 triệu đồng về các lỗi không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của CSGT, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe; không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và không có bảo hiểm xe.

Lực lượng chức năng làm việc với ông Q. K.T

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 18.9, tổ công tác của Đội CSGT số 14 (thuộc PC08 Công an Hà Nội) lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Giải Phóng, hướng đi Ngọc Hồi và phát hiện xe ô tô Mazda CX5 mang biển số 30H - 318.xx có dấu hiệu vi phạm nên dừng xe để kiểm tra.

Quá trình làm việc, tài xế không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, không xuất trình bất cứ giấy tờ gì và không chấp hành việc đo nồng độ cồn khiến tổ công tác buộc phải lập biên bản và tạm giữ phương tiện.

Lực lượng CSGT sau đó xác định tài xế lái xe ô tô CX5 kể trên là ông Q. Người này thừa nhận đã uống rượu trước khi lái xe và bị CSGT kiểm tra.

Theo Cục CSGT Bộ Công an, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn, từ 31.8 - 15.10, cơ quan này sẽ chủ trì, phối hợp với công an các địa phương xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên cả nước với tinh thần không vùng cấm, không ngoại lệ.

Đến nay, lực lượng này đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có tới 110 trường hợp là công chức, viên chức, công an, bộ đội…