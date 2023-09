Giám đốc Công an Hà Nội thăm chiến sĩ bị thương trong vụ cháy chung cư mini

Sáng 17.9, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cùng lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chức năng của Công an TP.Hà Nội đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên 5 cán bộ, chiến sĩ của Công an TP.Hà Nội bị thương khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại chung cư mini số 37 ngõ 29/70 Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) đêm 12.9 vừa qua.



Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ bị thương CÔNG AN HÀ NỘI

5 cán bộ, chiến sĩ bị thương gồm Nguyễn Quốc Trung, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Thanh Xuân; các chiến sĩ Bùi Trung Hiếu, Nguyễn Tuấn Hùng, Lê Quang Khải và Nguyễn Anh Tuấn cùng thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hà Đông. 5 cán bộ, chiến sĩ đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Quân y 103.

Theo Công an TP.Hà Nội, thời điểm xảy ra vụ cháy, trung tướng Nguyễn Hải Trung đang đi công tác cùng Bộ trưởng Bộ Công an (từ ngày 12 - 16.9).

Ngay sau khi nhận báo cáo về vụ cháy, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và các sở, ban, ngành của thành phố khẩn trương chữa cháy, cứu nạn, khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội, thăm hỏi các chiến sĩ CÔNG AN HÀ NỘI

Ngay sau khi trở về từ chuyến công tác, trung tướng Nguyễn Hải Trung đã đến bệnh viện thăm các cán bộ, chiến sĩ bị thương, đồng thời đến hiện trường vụ cháy để kiểm tra, đánh giá tình hình vụ việc.

Tại bệnh viện, sau khi nghe các bác sĩ trao đổi tình hình cấp cứu, điều trị và sức khỏe hiện tại của các cán bộ, chiến sĩ, thay mặt Công an TP.Hà Nội, trung tướng Nguyễn Hải Trung đã cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các bệnh viện trong công tác tiếp nhận, điều trị, cứu chữa các nạn nhân cũng như các chiến sĩ công an bị thương.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã hỏi thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ an tâm điều trị, nhanh chóng phục hồi sức khỏe để sớm trở lại công tác, phục vụ nhân dân.

Trước đó, ngày 14.9, đại tá Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội, đã cùng đại diện chỉ huy các phòng chức năng công an thành phố thăm hỏi, trao quà, động viên 5 cán bộ, chiến sĩ kể trên.