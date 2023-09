Tai nạn giao thông gia tăng ở Quảng Ngãi

Ngày 22.9, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ đầu năm đến tháng 9, toàn tỉnh xảy ra 154 vụ tai nạn giao thông, làm chết 67 người, bị thương 138 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 643 triệu đồng.

So với cùng kỳ năm 2022, tăng 25 vụ (tăng 19,4%), giảm 25 người chết (giảm 27,2%), tăng 50 người bị thương (tăng 56,8%).

Đáng chú ý, cuối tháng 8 và tháng 9, tai nạn giao thông tại Quảng Ngãi tăng cao tại một số địa phương như: TP.Quảng Ngãi xảy ra 51 vụ làm 16 người chết và 57 người bị thương; H.Mộ Đức xảy ra 13 vụ, làm 8 người chết và 9 người bị thương; TX.Đức Phổ, H.Tư Nghĩa và H.Bình Sơn có số người chết do tai nạn giao thông giảm nhưng số người bị thương tăng rất cao.

CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thành thùng xe để đảm bảo an toàn giao thông HẢI PHONG

Để kiềm chế tai nạn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm 2023, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố, chủ động tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Sở GTVT Quảng Ngãi được giao thành lập các đoàn để kiểm tra các tuyến đường giao thông đang quản lý. Đồng thời, xử lý những yếu tố bất cập và các điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên tuyến QL1, QL24, QL24B và QL24C, các tuyến đường tỉnh, vị trí giao cắt giữa đường sắt và đường bộ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi tăng cường công tác kiểm tra tình hình hoạt động của người và phương tiện trên các tuyến giao thông; kiểm tra các "điểm đen" tiềm ẩn về tai nạn giao thông, các điểm bất cập về tổ chức giao thông để bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát phù hợp và kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa chữa, khắc phục.

Sở GD-ĐT Quảng Ngãi tăng cường công tác tuyên truyền về trật tự đảm bảo an toàn giao thông trong nhà trường đối với học sinh các cấp và có giải pháp hữu hiệu...