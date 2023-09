Xem nhanh 12h: Kinh hoàng tiểu thương gom heo chết về bán thịt | Cập nhật vụ sập tòa nhà 4 tầng

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 25.9.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Tình hình các nạn nhân vụ sập nhà 4 tầng ở TP.HCM

Chiều 24.9.2023, lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết khoảng 15 giờ cùng ngày, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 1 trường hợp bệnh nhân nam (23 tuổi, ngụ Sóc Trăng) là nạn nhân trong vụ sập nhà 4 tầng ở hẻm 133 Bình Quới (phường 27, quận Bình Thạnh), nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Bệnh nhân bị gãy xương đùi trái, dập phổi hai bên, chấn thương vùng đầu, ngực, cổ.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Khoa Cấp cứu tiếp nhận trường hợp thứ hai trong vụ sập nhà nhập viện do đa chấn thương, đây là bệnh nhân nam, 31 tuổi. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gãy hở xương cẳng chân 2 bên.

Cả 2 bệnh nhân được cấp cứu và hội chẩn khẩn nhiều chuyên khoa trong tình trạng báo động đỏ cấp bệnh viện. Hiện tại 2 bệnh nhân được chuyển lên Khoa Gây mê - hồi sức để tiếp tục cấp cứu, phẫu thuật và điều trị tích cực.

Hiệu phó một trường THPT tát học sinh vì hút thuốc lá và đăng mạng xã hội

Từ tối 23.9 đến sáng 24.9.2023, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin phó hiệu trưởng của một trường THPT tại thành phố Thủ Đức (TP.HCM) tát học sinh dẫn đến thủng màng nhĩ.

Sau khi tìm hiểu và kết nối với các nguồn tin là học sinh tham gia các diễn đàn thì được biết vụ việc hiệu phó tát học sinh xảy ra tại Trường THPT Đào Sơn Tây (tại thành phố Thủ Đức).

Cướp tiệm vàng ở Khánh Hòa: Bị cướp khoảng 300 triệu đồng, 20 chỉ vàng

Liên quan vụ đôi nam nữ nổ súng, cướp tiệm vàng ở thành phố Cam Ranh (thuộc tỉnh Khánh Hòa), ngày 24.9.2023, một cán bộ điều tra Công an thành phố Cam Ranh cho biết lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, truy xét các nghi phạm trong vụ việc.

Vị cán bộ này cho hay đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tối 23.9, lãnh đạo công an tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, công an tỉnh phối hợp Công an thành phố Cam Ranh khẩn trương truy xét nghi phạm. Thống kê ban đầu tài sản bị cướp ước khoảng 20 chỉ vàng và 300 triệu đồng.

Công an phường, xã được dừng xe để xử phạt các lỗi gì?

Theo Thông tư 32/2023 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành từ ngày 15.9, công an phường, xã, thị trấn (gọi chung là công an xã) được thực hiện tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành và xử lý một số lỗi vi phạm giao thông.

Công an cấp xã sẽ phải báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm cho CSGT.

Đây là điểm mới so với Thông tư 65/2020 của Bộ Công an trước đây. Quy định trước đây chỉ cho phép công an xã "phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm" cùng CSGT khi cần thiết.

